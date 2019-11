Toyota C-HR - Al volante del facelift

Fonte : quattroruote

(Di giovedì 7 novembre 2019) Squadrata che vince non si cambia. Spigoli, sbalzi e angoli non hanno smussato il successo dellaC-HR, la crossover rompi-schemi: da fine 2016 a oggi ne sono state vendute oltre 400.000 unità in Europa, più di 50.000 solo in Italia. Ed è anche per questo che il restyling di metà stagione si è limitato a pochi ritocchi esterni, ma ha apportato tanta sostanza allinterno. Con il nuovo powertrain da 184 CV, quarta generazione dellibrido: il motore termico è un due litri a ciclo Atkinson, vale a dire meno potenza e più efficienza, che grazie a una serie di interventi e affinamenti (maggiore velocità di combustione, riduzione delle perdite interne, contenimento del peso, controllo della temperatura) assicura un rendimento termico del 41%, un record secondo i tecnici giapponesi. Lunità elettrica sviluppa 80 kW e una coppia massima di 202 Nm, mentre la batteria al ...

