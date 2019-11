Tina Cipollari | non solo Uomini e Donne | ha un nuovo lavoro La ritroviamo così pure lei

Fonte : caffeinamagazine

(Di giovedì 7 novembre 2019) Il pubblico disa bene che oltre ad attaccare Gemma Galganiha un altro obiettivo: perdere peso entro Natale (almeno 25 kg). E la Vamp ha accettato la sfida di salire sulla bilancia ogni settimana per mostrare i risultati raggiunti al pubblico e alla naturopata che la segue in questo percorso di dimagrimento. Risultati che fino a pochi giorni fa erano stati entusiasmanti, fino alla battuta d’arresto dell’altro giorno. L’ultima pesata in studio, contrariamente alle precedenti, non ha portato buone nuove., seppur molto determinata, questa settimana non è calata di un etto e, addirittura, è ingrassata un pochino. Nel dettaglio, stavolta le lancette hanno segnato 77 kg, qualcosa in più rispetto a 7 giorni fa. E non ha nascosto la sua delusione nel vedere quel risultato inatteso: “Mi sono rovinata il pomeriggio, mi sono rattristata”, ha detto in ...

