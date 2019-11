Tifosi del Celtic accoltellati da ultrà laziali fuori da un pub a Roma

Roma - accoltellati Tifosi del Celtic : 3.27 Alcuni tifosi del Celtic, almeno due dei quali avrebbero riportato pesanti ferite, sono stati accoltellati all'el'esterno di un pub al centro di Roma. I due si trovavano insieme con altri connazionali in una birreria di via Nazionale quando sono stati aggrediti presumibilmente da ultrà laziali, che si sono poi dileguati. Sul posto sono intervenute la polizia e alcune auto mediche. le condizioni dei tifosi non sono preoccupanti. Questa ...

Il clamoroso comunicato dei Tifosi del Verona : “ci scusiamo - non abbiamo trovato il pallone di Balotelli” : “Vogliamo scusarci con l’intera nazione: ad oggi non siamo riusciti a trovare il pallone scagliato domenica in curva”. Inizia così il clamoroso comunicato diffuso in serata dai tifosi della Curva Sud dell’Hellas Verona sul caso Balotelli. “Tutti a Milano, graditi e non! Forza Verona!” conclude la curva gialloblù con riferimento alla partita in programma nella prossima giornata contro l’Inter. Ma a ...

Balotelli è indifendibile - ma i Tifosi del Verona dovrebbero fare autocritica. Anche se nulla cambierà : Balotelli e Verona: i luoghi comuni si sprecano ed è difficile separare il grano dal loglio. Se non fosse una questione molto seria verrebbe da ridere, ma proviamo a mettere in fila un po’ di pensieri, meglio se non banali. 1. I tifosi del Verona hanno la peggior fama del mondo e complessivamente non se la meritano. Devo dire per esperienza diretta che, ultimamente, il tasso di hooliganite dei supporter dell’Hellas è peggiorato. Le originarie ...

Cori contro Balotelli - è sempre più caos : le reazioni dei Tifosi del Verona e del mondo del calcio [FOTO] : L’11^ giornata del campionato di Serie A non ha solo regalato spettacolo ed emozioni ma anche creato tantissime polemiche. In particolar modo l’episodio più discusso è stato quello riguardante l’attaccante Balotelli, SuperMario ha accusato i tifosi del Verona di Cori razzisti, ad un certo punto della partita ha scagliato il pallone contro i tifosi avversari, minacciando inoltre di lasciare il campo. Poi compagni e ...

Hellas Verona - il capo ultras : “Balotelli non potrà mai essere del tutto italiano”. Presidente Setti : “Nostri Tifosi simpatici - non razzisti” : “Balotelli secondo me è italiano perché ha la cittadinanza italiana ma non potrà mai essere del tutto italiano”. Il giorno dopo i cori razzisti contro l’attaccante del Brescia e la sua reazione – con la palla scagliata verso la curva dell’Hellas Verona – il capo degli ultras veronesi, Luca Castellini, interviene così ai microfoni di Radio Cafè. Parole in libertà per sminuire i fatti del Bentegodi ma allo ...

Napoli sull'orlo della crisi di nervi - il Mattino tra i Tifosi della Galleria : sull'orlo di una crisi di nervi. Dopo la sconfitta di Roma, il Napoli sprofonda in classifica alla vigilia del match casalingo contro il Salisburgo che può valere gli ottavi di finale di...

“Vesuvio lavali col fuoco” - la Curva Sud dell’Olimpico dà il benvenuto ai Tifosi del Napoli : L’Olimpico dà il benvenuto al Napoli e ai suoi tifosi. Prima del fischio di inizio di Roma-Napoli all’interno dello stadio si sentono distintamente due cori provenienti dalla Curva Sud dell’Olimpico, due classici, per intenderci. “Vesuvio lavali col fuoco” è il primo, oltre all’immancabile “odio Napoli” Un saluto caloroso, come quello avuto a Firenze, come se il tempo qui non passasse ...

Serie C - scontri con ultras del Padova : 12 Daspo per i Tifosi del Vicenza : La Questura di Vicenza ha notificato 12 provvedimenti Daspo a carico di altrettanti ultras biancorossi. I provvedimenti sono il risultato di un’attività di indagine congiunta delle Questure di Rimini, Vicenza e Padova a seguito di quanto accaduto il 22 settembre scorso all’interno della stazione di servizio Montefeltro Ovest (Rimini). In quella occasione le tifoSerie del Padova e del Vicenza, incrociandosi sulla tratta ...

Napoli-Atalanta - i parlamentari Tifosi azzurri presentano un’interrogazione al ministro dello Sport per il rigore non fischiato su Llorente : L’arbitro Piero Giacomelli “ha negato in maniera plateale un rigore” al Napoli per il fallo di un difensore dell’Atalanta sull’attaccante Fernando Llorente sul risultato di 2 a 1 per i partenopei e “in maniera provocatoria” lo stesso Giacomelli “si è rifiutato di ricorrere alla tecnologia della Var“. Per questo, la squadra di Carlo Ancelotti “è stata palesemente frodata perdendo due punti in classifica e scendendo al quinto posto”. È ...

Mazzarri - chiesta la ‘testa’ dell’allenatore : i Tifosi del Torino spingono per l’esonero [FOTO] : ESONERO Mazzarri – Sono ore caldissime in casa Torino, dopo un inizio di stagione incoraggiante la squadra granata è crollata in classifica, nell’ultimo match è arrivata un’altra prestazione deludente contro la Lazio, 4-0 il risultato finale che non lascia dubbi sull’andamento dell’incontro. La squadra è in crisi, al termine della partita di ieri ai microfoni si è presentato il presidente Urbano Cairo, è ...

Balotelli colpisce ancora : dito medio ai Tifosi dell’Inter : Balotelli ci ricasca ancora. Dopo l’episodio del calcio alle apparecchiature fotografiche che lo aveva visto protagonista nella gara contro il Genoa questa volta ha mostrato il dito medio ai tifosi dell’Inter Il comportamento non è nuovo perché lo aveva già riservato ai tifosi del Manchester United ai tempi del Liverpool, ma ieri sera SuperMario lo ha dedicato ai tifosi nerazzurri dopo che dalla curva si erano levati cori molto ...

Balotelli ci ricasca - dito medio ai Tifosi dell’Inter [FOTO] : Il lupo perde il pelo ma non il vizio. Ci ricasca Mario Balotelli, che non riesce per l’ennesima volta a resistere alle provocazioni. Ieri sera l’attaccante del Brescia ha giocato contro la squadra che lo ha lanciato nel grande calcio, l’Inter, ma i rapporti con la tifoseria nerazzurra non sono mai stati idilliaci. Anche per questo motivo, nella sfida del Rigamonti, il centravanti italiano è stato preso a lungo di mira ...

Catanzaro in crisi - la lettera del presidente Noto ai Tifosi : “minacce ed aggressioni non ci appartengono” : “Nella consapevolezza di quanto la diffusa e intensa passione per i colori giallorossi sia uno dei tratti distintivi e identitari della Citta’ di Catanzaro, nonche’ nella certezza assoluta dell’atto d’amore compiuto nell’accettare una sfida tanto ardua e complessa, mi vedo costretto mio malgrado, anche a nome dell’intero Gruppo che fa capo alla famiglia Noto, a rivolgermi direttamente a tutti i ...

Bulgaria - una partita a porte chiuse e 75mila euro di multa : la mini-sanzione dell’Uefa per i cori razzisti e i saluti nazisti dei Tifosi : Niente pugno duro. Solo una partita a porte chiuse e ammenda di 75mila euro per la Bulgaria. È la sanzione decisa dalla Uefa per i cori razzisti e i saluti nazisti dei tifosi di casa in occasione della sfida contro l’Inghilterra dello scorso 14 ottobre a Sofia, valida per le qualificazioni a euro 2020. Il comitato disciplinare dell’organo di governo del calcio europeo ha inflitto anche un secondo turno a porte chiuse, punizione tuttavia sospesa ...