Terremoto | scuole schiuse domani a Frosinone e tanti comuni tra marsica e ciociaria

Terremoto in Abruzzo : verifiche nelle scuole ad Anagni : Il consigliere subdelegato alla Pubblica Istruzione del Comune di Anagni (Frosinone), Riccardo Ambrosetti, i tecnici comunali e i volontari della Protezione Civile sono impegnati nei sopralluoghi in tutti gli istituti scolastici della citta’ per verificare eventuali danni dopo il Terremoto di stasera in Abruzzo. “Stiamo facendo i sopralluoghi necessari. Prima di emettere un’ordinanza di chiusura delle scuole – ha detto ...

Terremoto Centro Italia : scuole chiuse domani venerdì 8 Novembre in diversi comuni : In seguito alla scossa di magnitudo 4.4 delle 18.35 con epiCentro a Balsorano (L’Aquila), sono stati aperti COC, centri operativi comunali, a Morino, San Vincenzo Valle Roveto, Villavallelonga, Balsorano e Civitella Valle Roveto (L’Aquila). Le scuole domani saranno chiuse nei comuni di: Morino, Civita d’Antino, Civitella Roveto, Luco dei Marsi, Trasacco, Villavallelonga, San Vincenzo Valle Roveto, Balsorano e Canistro ...

Terremoto - scuole chiuse venerdì 8 novembre tra Abruzzo e Lazio : l’elenco dei comuni : Il Terremoto verificatosi oggi in provincia de L'Aquila, tra Abruzzo e Lazio, ha costretto alcune amministrazioni cittadine a decidere di chiudere le scuole di ogni ordine e grado domani, venerdì 8 novembre. Si tratta di un provvedimento precauzionale adottato per il momento nella Valle Roveto, a Balsorano e a Cassino. Elenco in aggiornamento.Continua a leggere

Terremoto all'Aquila di 4.4 avvertito a Roma. Scuole chiuse domani in Ciociaria - disagi sui treni AV : Terremoto, una forte scossa è stata avvertita in provincia dell'Aquila alle 18.35. L'Ingv ha rilevato una magnitudo di 4.4 con epicentro 5 km a sud-est di Balsorano, al confine...

Terremoto all'Aquila di 4.4 avvertito a Roma : alcune scuole chiuse domani - disagi sui treni AV : Terremoto, una forte scossa è stata avvertita in provincia dell'Aquila alle 18.35. L'Ingv ha rilevato una magnitudo di 4.4 con epicentro 5 km a sud-est di Balsorano, al confine...

Scosse di Terremoto in Marsica : scuole chiuse a Balsorano : Delle Scosse di terremoto sono state nettamente avvertite dalla popolazione al confine tra Abruzzo e Lazio: gli eventi sismici, di lieve entità, sono stati localizzati tra Balsorano (L’Aquila) e Pescosolido (Frosinone). La scossa più forte è stata di magnitudo 2.8, ed è stata registrata alle 01:13 di questa notte, preceduta da una di magnitudo 2.2 alle 22.53 di ieri, e seguita da una di magnitudo 2.5 alle 04:39 di questa mattina. Non si ...

Terremoto in Sicilia : scossa di magnitudo 3.4 tra Catania e Taormina - paura e scuole chiuse : Un Terremoto di magnitudo 3.4 è avvenuto nella zona di Milo, comune nel Catanese, tra Catania e Taormina nella notte sulla costa est della Sicilia. Lo rileva l'istituto nazionale di...

Terremoto Calabria di 4.4 nel Tirreno : scuole chiuse - paura anche in Campania e Basilicata : Terremoto in Calabria, dove una scossa di magnitudo 4.4 é stata registrata alle 6.31 nel mar Tirreno, al largo di Scalea. Il sisma ha avuto profondità d 11 chilometri. Secondo i primi accertamenti,...

Terremoto Calabria : scuole chiuse a Scalea - Amantea - Belvedere - Orsomarso - Verbicaro - Maierà - Buonvicino e Grisolia : In via precauzionale, per consentire le verifiche degli edifici, le scuole di alcuni Comuni vicini all’epicentro del Terremoto registrato al largo della costa della Calabria sono state chiuse: si tratta degli istituti di Scalea, Verbicaro, Maierà, Amantea, Belvedere, Orsomarso, Buonvicino e Grisolia. Diversa decisione del sindaco di Diamante, Ernesto Magorno, che, dopo aver effettuato, assieme ai responsabili degli uffici tecnici ...

Dl Terremoto : prorogato lo stato di emergenza nel centro Italia - rimozione macerie e scuole sono le priorità : Entro la fine dell’anno nelle regioni colpite dai terribili terremoti del 2016, su decisione del commissario straordinario e fermo restando il limite delle risorse, dovranno essere aggiornati i piani di rimozione di macerie e quanto altro finito distrutto per via delle scosse, individuando in particolare i siti di stoccaggio temporaneo. E’ quanto stabilito dall’articolo 4 del decreto legge 123 con le disposizioni in materia di ...

Geologi nelle scuole divulgare i corretti comportamenti in caso di Terremoto - frane o alluvioni : “Non è mai troppo presto per imparare a conoscere e riconoscere i rischi naturali. Così come non è mai troppo tardi per diffondere la cultura della prevenzione e della sicurezza. La terza giornata organizzata dal Consiglio Nazionale dei Geologi rappresenta una lodevole occasione per contribuire a fare informazione ai più giovani, coinvolgendoli fin dalle scuole materne perché acquisiscano la capacità di individuare i rischi naturali fin da ...

Terremoto Calabria : a Catanzaro scuole chiuse anche domani - martedì 8 ottobre : Per consentire il completamento delle verifiche su tutti gli edifici scolastici della città, avviate in seguito alle scosse di Terremoto con epicentro nel comprensorio di Catanzaro, il sindaco Sergio Abramo ha disposto anche per domani, martedì 8 ottobre, l’ordinanza di chiusura delle scuole di ogni ordine e grado sul territorio comunale. Le meticolose operazioni di verifica avviate oggi hanno consentito il controllo di circa la metà dei ...

Terremoto Calabria : scuole chiuse anche domani in alcuni Comuni della provincia di Catanzaro : anche domani scuole chiuse in alcuni Comuni della provincia di Catanzaro, interessati questa mattina da una scossa di Terremoto magnitudo 4. Il provvedimento è stato emesso dai sindaci per consentire il completamento delle verifiche statiche sulle strutture. Il Centro coordinamento soccorsi, riunito nella Prefettura di Catanzaro, ha confermato la necessità di svolgere i controlli che interesseranno anche gli uffici pubblici, chiusi oggi insieme ...

Terremoto di magnitudo 4.0 a Catanzaro : scuole evacuate : Scossa di Terremoto di magnitudo 4.0 stamane intorno alle 8:11 in provincia di Catanzaro. L’epicentro del sisma è stato localizzato nel territorio di Caraffa, centro a pochi chilometri dal capoluogo calabrese. Per fortuna non si registrano danni a cose né feriti, ma le istituzioni locali hanno disposto l’evacuazione delle scuole in via precauzionale. Il Terremoto è stato avvertito in tutta la provincia di Catanzaro suscitando molta paura. ...