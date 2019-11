Terremoto nelle province di Frosinone e L’Aquila | l’Ingv | “Zona di pericolosità molto

Terremoto in Abruzzo : verifiche nelle scuole ad Anagni : Il consigliere subdelegato alla Pubblica Istruzione del Comune di Anagni (Frosinone), Riccardo Ambrosetti, i tecnici comunali e i volontari della Protezione Civile sono impegnati nei sopralluoghi in tutti gli istituti scolastici della citta’ per verificare eventuali danni dopo il Terremoto di stasera in Abruzzo. “Stiamo facendo i sopralluoghi necessari. Prima di emettere un’ordinanza di chiusura delle scuole – ha detto ...

Terremoto - scossa di magnitudo 4.4 nelle province di Frosinone e L’Aquila : “Non risultano danni” : A seguito dell’evento sismico registrato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia tra le province di Frosinone e L’Aquila alle ore 18.35, con magnitudo ML 4.4, la Sala Situazione Italia del Dipartimento della Protezione Civile si è messa in contatto con le strutture locali del Servizio nazionale della protezione civile. Dalle verifiche effettuate, l’evento – con epicentro localizzato tra i comuni di Balsorano in provincia delL’Aquila, ...

Un terremoto magnitudo Mwp 6.0 si è verificato nelle Vanuatu alle 00:17:26 ora italiana, ad una profondità di 1 km. L'evento è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma.

Una Scossa di terremoto di magnitudo 6.6 è stata registrata dall'istituto geofisico statunitense USGS al largo di Tonga, nell'Oceano Pacifico. Il sisma è stato localizzato a 136 km ovest da Neiafu, a circa 10 km di profondità.

Terremoto in Albania - scossa di magnitudo 5 - 2 : crolli e panico nelle strade. Trema anche il Kosovo : Una violenta scossa di Terremoto di magnitudo 5.2 è stata registrata questa mattina in Albania. Secondo l'Istituto sismologico albanese, l'epicentro è stato vicino alla...

Terremoto magnitudo 6.5 nelle Filippine : panico sull’isola di Mindanao - gravi danni e crolli : Un forte Terremoto magnitudo 6.5 si è verificato nelle Filippine: secondo le rilevazioni dell’Istituto geofisico statunitense USGS, la scossa è avvenuta alle ore 01:11 UTC ad una profondità di 10 km, con epicentro a 1 km sud da Kisante. L’evento ha generato il panico e migliaia di persone si sono riversate nelle strade. danni gravi sono stati riportati in numerosi edifici. Al momento i media locali non riportano vittime. Il sisma è ...

Terremoto in Calabria - sciame sismico in atto nel mar Tirreno : 27 scosse nelle ultime ore [MAPPE e DATI] : Ieri mattina la Calabria è stata svegliata dal Terremoto di magnitudo 4.4 che alle 06:31 ha provocato grande paura soprattutto nel cosentino tirrenico: da quel momento nella stessa area epicentrale, nel mar Tirreno al largo di Diamante e Scalea, si è innescato un vero e proprio sciame sismico con 27 scosse nelle ultime ore. Di seguito l’elenco aggiornato in ordine cronologico di tutte le scosse della zona: Sabato 26 Ottobre ore 15:51 ...

Un terremoto magnitudo Mwp 6.3 si è verificato nell'area delle Isole Vanuatu alle 02:52:31 UTC (04:52:31 ora italiana, 13:52:31 ora locale) ad una profondità di 247 km. L'evento è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma.

Un terremoto magnitudo Mwp 6.3 si è verificato nelle Filippine alle 13:37:06 ora italiana, ad una profondità di 20 km. L'evento è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma.