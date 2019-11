Terremoto nell’aquilano - “per ora niente danni né feriti” : Balsorano, 7 nov. (Adnkronos) – “Al momento non si segnalano danni né a cose né a persone”. Lo ha detto all’Adnkronos Gianni Valentini, vicesindaco di Balsorano, . “Le scuole erano già state chiuse ieri, la protezione civile è stata allertata e stiamo a vedere come evolve la situazione”, ha aggiunto il vicesindaco sottolineando: “E’ stato attivato il Coc, Centro operativo ...

Terremoto - scossa di magnitudo 4.4 nelle province di Frosinone e L’Aquila : “Non risultano danni” : A seguito dell’evento sismico registrato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia tra le province di Frosinone e L’Aquila alle ore 18.35, con magnitudo ML 4.4, la Sala Situazione Italia del Dipartimento della Protezione Civile si è messa in contatto con le strutture locali del Servizio nazionale della protezione civile. Dalle verifiche effettuate, l’evento – con epicentro localizzato tra i comuni di Balsorano in provincia del L’Aquila , ...

