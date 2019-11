Terremoto nell'aquilano | paura da Roma a Pescara | aggiornamenti

Terremoto : scossa di 4.4 nell'aquilano - avvertita anche a Roma : Una scossa di Terremoto di magnitudo 4.4 è stata registrata dagli strumenti dell’istituto nazionale di geofisica in provincia de L’Aquila. La scossa è avvenuta alle 18.35 ed è stata avvertita anche nel Lazio.Sono subito scattate le operazioni di verifica sul posto per accertare danni a persone ed edifici.

Terremoto in Abruzzo di 4.4 - avvertito anche a Roma e Napoli. «Gente in strada nella Marsica» : Terremoto , una forte scossa è stata avvertita in provincia dell'Aquila alle 18.35. La stima dell'Ingv parla di magnitudo di 4.4 con epicentro 5 km a sud-est di Balsorano, al...

Terremoto a L'Aquila : forte scossa avvertita anche a Roma. «Gente in strada nella Marsica» : Terremoto a L'Aquila : forte scossa avvertita anche in diversi quartieri di Roma. Una scossa di Terremoto di magnitudo provvisoria tra 4.4 e 4.9 è stata registrata...

Terremoto - forte scossa di magnitudo 6.1 nell’Atlantico [MAPPE e DATI] : Un forte Terremoto di magnitudo 6.1 si è verificato alle 18:08 UTC di oggi, 2 novembre, ad una profondità di 10km. L’evento è avvenuto in mare, 125km a nord-nordest di Visokoi Island, South Georgia and the South Sandwich Islands, nell’Oceano Atlantico meridionale, come registrato dal Servizio Geologico statunitense (USGS). Nella gallery scorrevole in alto, le mappe dell’evento. L'articolo Terremoto, forte scossa di magnitudo 6.1 nell’Atlantico ...