Terremoto | forte scossa tra Lazio e Abruzzo | paura da Roma a Pescara | epicentro al

Forte scossa di Terremoto nell’aquilano - avvertita anche a Roma : Una scossa di terremoto è stata avvertita pochi minuti fa a Roma. scossa tra 4.4 e 4.9 nell’Aquilano avvertita anche a Roma Oggi in Abruzzo ci sono state una serie di eventi sismici, di lieve entita’, e’ stata registrata nella notte tra Balsorano (L’Aquila) e Pescosolido (Frosinone). La scossa piu’ Forte, di magnitudo 2.8, all’1.13. I terremoti sono stati distintamente avvertiti dalla popolazione al confine ...

Forte Terremoto nel sud dell’Iran [DATI] : Una scossa di terremoto magnitudo 5.4 ha colpito alle 07:40 UTC il sud dell’Iran: l’epicentro è stato localizzato a circa 76 km sudovest dalla località di Lar, e l’epicentro a 10 km di profondità. Al momento non si ha notizia di vittime o danni significativi. Il Paese è considerato a Forte rischio sismico. L'articolo Forte terremoto nel sud dell’Iran [DATI] sembra essere il primo su Meteo Web.

Terremoto - forte scossa di magnitudo 6.1 nell’Atlantico [MAPPE e DATI] : Un forte Terremoto di magnitudo 6.1 si è verificato alle 18:08 UTC di oggi, 2 novembre, ad una profondità di 10km. L’evento è avvenuto in mare, 125km a nord-nordest di Visokoi Island, South Georgia and the South Sandwich Islands, nell’Oceano Atlantico meridionale, come registrato dal Servizio Geologico statunitense (USGS). Nella gallery scorrevole in alto, le mappe dell’evento. L'articolo Terremoto, forte scossa di magnitudo 6.1 nell’Atlantico ...

Terremoto in Bosnia : 5.1 magnitudo. “È la scossa più forte degli ultimi anni” : Il sisma è stato registrato alle 15.13 (stessa ora italiana) con epicentro a 14 km da Turbet, 85 km a nordovest di Sarajevo, e a una profondità di 5 km. Finora non sono giunte notizie di eventuali danni.Continua a leggere

Forte Terremoto nei Balcani : scossa M. 5.1 in Bosnia centrale - la più forte degli ultimi anni : Una forte scossa di terremoto di magnitudo 5.1 si è registrata nel pomeriggio di oggi nella parte centrale della Bosnia-Erzegovina. Come riferiscono i media regionali, il sisma si è verificato alle 15.13 (stessa ora italiana) con epicentro a 14 km da Turbet, 85 km a nordovest di Sarajevo, e a una profondità di 5 km. La scossa è stata avvertita anche nelle vicinanze di Sarajevo e a Tuzla. Si tratta, osservano i media, del terremoto più forte ...

Forte scossa di Terremoto in Albania : panico in numerose città - gente in strada : Una scossa di terremoto (magnitudo 5.2 secondo i media locali, magnitudo 4.7 per il Centro Euro-Mediterraneo) è stata registrata questa mattina, alle 05:25 UTC, in Albania. L’Istituto sismologico albanese ha localizzato l’epicentro vicino alla città di Korca, nell’est del Paese, a 25 km di profondità. Al momento si registrano solo danni materiali, ma non vi è ancora un bilancio ufficiale. Il sisma è stato avvertito in molte ...

Terremoto oggi - forte scossa in Calabria - la terra trema vicino a Crotone : Una forte scossa di Terremoto è stata rivelata dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Roma. L’evento sismico, di magnitudo 3.9, è avvenuto in mare a pochi chilometri da Crotone in Calabria. Il Terremoto è stato registrato alle ore 7,58 di stamattina. L’epicentro è stato localizzato a un profondità di 20 chilometri dal livello del mare. L’evento sismico è stato avvertito su tutta la costa Jonica calabrese e in ...

Terremoto Filippine - nuova forte scossa di magnitudo 6.5 scuote l’isola di Mindanao : nuova forte scossa di Terremoto di magnitudo 6.5 sull'isola delle Filippine di Mindanao. Il Terremoto, che arriva dopo quello di due giorni fa che ha provocato anche delle vittime, è stato registrato dal servizio geologico statunitense Usgs alle 9.11 locali (le 2.11 in Italia). Non sono al momento disponibili informazioni su eventuali danni a persone o cose.Continua a leggere

Terremoto del centro Italia : 3 anni fa il piu' forte sisma dal 1980 : Sono passati tre anni dall'ultimo più potente Terremoto avvenuto sul territorio Italiano, l'evento "madre" dell'estrema sequenza sismica che ha colpito l'Appennino centrale tra 2016 e 2017. Dopo la...

Forte Terremoto sulle Filippine - panico a Santos City [VIDEO] : Vi abbiamo informato questa mattina del Forte terremoto avvenuto oggi 29 ottobre 2019 sulle Filippine nord-orientali, precisamente sull'isola di Mindanao. Il sisma, di magnitudo 6.6 sulla scala...