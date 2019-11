Terremoto di magnitudo 4 4 in Abruzzo La scossa avvertita a Roma e Napoli

Terremoto a L’Aquila - scossa di magnitudo 4.4 avvertita fino a Roma : gente in strada : Terremoto a L'Aquila: la magnitudo al momento stimata dall'Ingv è di 4.4. con epicentro tra Abruzzo e Lazio, a 5 km a sud est di Balsorano. Il sisma è stato avvertito fino a Roma, ad Amatrice, nell'Alto Lazio e in provincia di Caserta. gente in strada ma al momento non si se ci siano danni a cose o persone.Continua a leggere

Scossa di Terremoto magnitudo 6 nelle Vanuatu : Un terremoto magnitudo Mwp 6.0 si è verificato nelle Vanuatu alle 00:17:26 ora italiana, ad una profondità di 1 km. L’evento è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma. L'articolo Scossa di terremoto magnitudo 6 nelle Vanuatu sembra essere il primo su Meteo Web.

Terremoto magnitudo 7.0 al largo della Calabria e Tsunami in tutt’Italia : stamattina la maxi esercitazione della Protezione Civile con INGV e ISPRA [VIDEO] : La giornata mondiale della consapevolezza sugli Tsunami 2019 (World Tsunami Awareness Day: WTAD) organizzata dall’UNDRR (United Nations Office for Disaster Risk Reduction), si focalizza in particolare su uno dei sette obiettivi globali del protocollo di Sendai, che ha come oggetto la riduzione dei danni generati da catastrofi naturali alle strutture civili sensibili e alle infrastrutture esposte (“Substantially reduce disaster damage to critical ...

Scossa di Terremoto magnitudo 6.6 nelle isole Tonga : Una Scossa di terremoto di magnitudo 6.6 è stata registrata dall’istituto geofisico statunitense USGS al largo di Tonga, nell’Oceano Pacifico. Il sisma è stato localizzato a 136 km ovest da Neiafu, a circa 10 km di profondità. L'articolo Scossa di terremoto magnitudo 6.6 nelle isole Tonga sembra essere il primo su Meteo Web.

Terremoto al confine tra Italia e Svizzera - scossa di magnitudo 2.5 : Un Terremoto di magnitudo 2.5 è stato registrato alle 7:38 di martedì 5 novembre al confine tra Italia e Svizzera. Il sisma, registrato dall’Ingv, è stato localizzato vicino al comune di Sion a una profondità di 10 km.

Terremoto nel Salternitano - avvertita scossa di magnitudo 2.6 : Lieve scossa di Terremoto nel Salernitano nelle prime ore del mattino. L'Ingv ha registrato alle 3.58 un sisma di magnitudo 2.6 con epicentro a 4 chilometri Nord-Ovest da Ricigliano. Non si registrano danni, ma la scossa è stata avvertita dai residenti e sono state decine le telefonate arrivate ai vigili del fuoco.

Terremoto - forte scossa di magnitudo 6.1 nell’Atlantico [MAPPE e DATI] : Un forte Terremoto di magnitudo 6.1 si è verificato alle 18:08 UTC di oggi, 2 novembre, ad una profondità di 10km. L’evento è avvenuto in mare, 125km a nord-nordest di Visokoi Island, South Georgia and the South Sandwich Islands, nell’Oceano Atlantico meridionale, come registrato dal Servizio Geologico statunitense (USGS). Nella gallery scorrevole in alto, le mappe dell’evento. L'articolo Terremoto, forte scossa di magnitudo 6.1 nell’Atlantico ...

Terremoto in Bosnia : 5.1 magnitudo. “È la scossa più forte degli ultimi anni” : Il sisma è stato registrato alle 15.13 (stessa ora italiana) con epicentro a 14 km da Turbet, 85 km a nordovest di Sarajevo, e a una profondità di 5 km. Finora non sono giunte notizie di eventuali danni.Continua a leggere

Terremoto in Albania - scossa di magnitudo 5 - 2 : crolli e panico nelle strade. Trema anche il Kosovo : Una violenta scossa di Terremoto di magnitudo 5.2 è stata registrata questa mattina in Albania. Secondo l'Istituto sismologico albanese, l'epicentro è stato vicino alla...