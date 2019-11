Terremoto Centro Italia | operatività h24 della Protezione civile della Regione Abruzzo

Terremoto Centro Italia - aperto il Coc a Balsorano : controlli su A24 e A25 : La protezione civile sta eseguendo controlli a tappeto sul territorio di Balsorano dove una scossa di magnitudo 4.4 ha gettato nel panico gli abitanti, con gente scesa in strada anche nei Comuni limitrofi. Il Terremoto è stato avvertito anche all’Aquila. A Balsorano è stato aperto il Coc, Centro operativo comunale. controlli su A24 e A25 I tecnici di Strada dei Parchi spa, concessionaria delle autostrade A24 e A25 fra Abruzzo e Lazio, ...

Terremoto - forte scossa tra Lazio e Abruzzo : paura da Roma a Pescara - epicentro al confine Sora-Balsorano. Sesto grado Mercalli - si temono danni : Una scossa di Terremoto di magnitudo 4.4 ha colpito alle 18:35 di oggi pomeriggio l’Italia centrale, al confine tra Lazio e Abruzzo. La scossa si è verificata a 14km di profondità tra Sora e Balsorano, tra le province di Frosinone e L’Aquila, ed è stata distintamente avvertita su tutto il territorio laziale e abruzzese, da Roma a Pescara. Nelle aree epicentrali, la gente impaurita è fuggita dalle proprie abitazioni e si è riversata ...

Terremoto Centro Italia : a Montegallo una nuova scuola grazie ai reggiani : Sarà la Provincia di Reggio Emilia ad occuparsi anche dell’appalto dei lavori per la ricostruzione della scuola elementare e dell’infanzia

Terremoto oggi Campania : M 2.6 a Salerno/ Ingv ultime scosse - epicentro a Ricigliano : Terremoto M 2.6 in Campania, Ingv ultime scosse: trema la provincia di Salerno, sisma anche in Puglia, in provincia di Foggia.

Terremoto Centro Italia - nonna Peppina non sarà più sfrattata dalla sua casetta di legno : assolti i tre imputati per abuso edilizio : Giuseppa Fattori, meglio conosciuta come nonna Peppina, ha vinto la sua battaglia. Ora più nessuno la potrà sfrattare dalla sua casetta di legno dove si era trasferita nel 2016 dopo che la sua prima abitazione, sempre a San Martino di Fiastra, nel Maceratese, venne danneggiata dal sisma nel Centro Italia. La notizia arriva dal tribunale di Macerata: il giudice Vittoria Lupi ha assolto i tre imputati, accusati in un primo momento di abuso ...

Terremoto del centro Italia : 3 anni fa il piu' forte sisma dal 1980 : Sono passati tre anni dall'ultimo più potente Terremoto avvenuto sul territorio Italiano, l'evento "madre" dell'estrema sequenza sismica che ha colpito l'Appennino centrale tra 2016 e 2017. Dopo la...

Terremoto Centro Italia : 25mila aziende e stalle sfidano la burocrazia : “Sono 25mila le aziende agricole e le stalle censite che sfidano la burocrazia nei 131 Comuni terremotati di Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo dove c’è una significativa presenza di allevamenti con oltre 100mila animali tra mucche, pecore e maiali, e un rilevante indotto agroindustriale con caseifici, salumifici e frantoi dai quali si ottengono specialità di pregio famose in tutto il mondo“: è quanto afferma la Coldiretti nel triste ...

Terremoto Centro Italia : “Non è un abuso edilizio” - lieto fine per nonna Peppina : Agata non trattiene l’entusiasmo per il lieto fine di una vicenda molto lunga. “Ci ritroveremo nella casetta e apriremo una bottiglia di spumante con qualche dolcetto per festeggiare la caduta dell’accusa di abuso edilizio” dice all’Adnkronos la figlia di nonna Peppina, commentando la decisione del tribunale di Macerata. L’anziana di San Martino di Fiastra era stata sfrattata dalla casetta di legno che le sue ...

Terremoto Centro Italia : domani Norcia ricorda il sisma del 30 ottobre 2016 : In occasione dell’anniversario del Terremoto che ha colpito il Centro Italia il 30 ottobre 2016, domani il ministro ai Beni culturali, Dario Franceschini, si recherà in visita presso i cantieri della Basilica di San Benedetto e della concattedrale di Santa Maria Argentea, interessate dai lavoro di rimozione delle macerie. Come ogni anno, domani alle 07:40, la comunità si ritroverà in piazza San Benedetto per un momento di riflessione e ...

Terremoto in Centro Italia : epicentro a Cascia [DATI e MAPPE] : Un Terremoto magnitudo ML 3.0 si è verificato a 2 km est da Cascia (Perugia), alle 08:14:39, ad una profondità di 10 km. L’evento è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma. L'articolo Terremoto in Centro Italia: epiCentro a Cascia [DATI e MAPPE] sembra essere il primo su Meteo Web.