Terremoto all' Aquila di 4 4 | paura a Roma e Napoli | verifiche su eventuali danni in

Terremoto all'Aquila 4.4 - paura a Roma e nel basso Lazio. Avvertito anche a Napoli : Terremoto, una forte scossa è stata avvertita in provincia dell'Aquila alle 18.35. La stima dell'Ingv parla di magnitudo di 4.4 con epicentro 5 km a sud-est di Balsorano, al...

Terremoto - forte scossa tra Lazio e Abruzzo : paura da Roma a Pescara - epicentro al confine Sora-Balsorano. Sesto grado Mercalli - si temono danni : Una scossa di Terremoto di magnitudo 4.4 ha colpito alle 18:35 di oggi pomeriggio l’Italia centrale, al confine tra Lazio e Abruzzo. La scossa si è verificata a 14km di profondità tra Sora e Balsorano, tra le province di Frosinone e L’Aquila, ed è stata distintamente avvertita su tutto il territorio laziale e abruzzese, da Roma a Pescara. Nelle aree epicentrali, la gente impaurita è fuggita dalle proprie abitazioni e si è riversata ...

Terremoto all'Aquila 4.6 - paura anche a Roma e nel basso Lazio : Terremoto, una forte scossa è stata avvertita in provincia dell'Aquila alle 18.35. La stima dell'Ingv parla di magnitudo di 4.4 con epicentro 5 km a sud-est di Balsorano, al...

Terremoto all'Aquila di magnitudo 4.5 - paura tra la gente anche a Roma : Terremoto, una scossa è stata avvertita all'Aquila intorno alle 18.35. La prima stima parla di magnitudo tra 4.4 e 4.9. Il sisma è stato avvertito chiaramente anche a Roma. Sui...

Terremoto Centro Italia : a Montegallo una nuova scuola grazie ai reggiani : Sarà la Provincia di Reggio Emilia ad occuparsi anche dell’appalto dei lavori per la ricostruzione della scuola elementare e dell’infanzia

Terremoto in tempo reale - scossa in Valle d’Aosta - trema la terra a Courmayeur : L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Roma ha segnalato una nuova scossa nel pomeriggio di oggi. L’evento sismico, di magnitudo 2.0, si è verificato in Valle d’Aosta a Courmayeur. La terra ha tremato alle 17,08. L’epicentro è stato localizzato a 8 chilometri dalla cittadina di Courmayeur a una profondità di soli 9 chilometri dalla crosta terrestre. I comuni interessati dall’evento sono stati i seguenti: ...

Albania : intensa scossa di Terremoto all'alba - paura anche in Grecia : Una scossa di terremoto relativamente intensa è stata registrata oggi 1 novembre 2019, esattamente alle 06.25, sull'entroterra dell'Albania. Stando ai dati giunti dai sismografi del centro...

Terremoto Centro Italia - nonna Peppina non sarà più sfrattata dalla sua casetta di legno : assolti i tre imputati per abuso edilizio : Giuseppa Fattori, meglio conosciuta come nonna Peppina, ha vinto la sua battaglia. Ora più nessuno la potrà sfrattare dalla sua casetta di legno dove si era trasferita nel 2016 dopo che la sua prima abitazione, sempre a San Martino di Fiastra, nel Maceratese, venne danneggiata dal sisma nel Centro Italia. La notizia arriva dal tribunale di Macerata: il giudice Vittoria Lupi ha assolto i tre imputati, accusati in un primo momento di abuso ...

Terremoto Centro Italia : 25mila aziende e stalle sfidano la burocrazia : “Sono 25mila le aziende agricole e le stalle censite che sfidano la burocrazia nei 131 Comuni terremotati di Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo dove c’è una significativa presenza di allevamenti con oltre 100mila animali tra mucche, pecore e maiali, e un rilevante indotto agroindustriale con caseifici, salumifici e frantoi dai quali si ottengono specialità di pregio famose in tutto il mondo“: è quanto afferma la Coldiretti nel triste ...

DIETRO L'UMBRIA/ Terremoto e affari - la salsa giallorossa che ha punito il Pd : Donatella Tesei ha vinto anche perché Vincenzo Bianconi era il candidato sbagliato. Sembrava uomo di centrodestra. Forse interessato ad altro

Sisma - Coldiretti - allevatori e agricoltori abruzzesi a Roma a 3 anni dal Terremoto Centro Italia : L'Aquila - Sono già centinaia gli agricoltori, gli allevatori e i pastori terremotati della Coldiretti che, anche dall’Abruzzo, questa mattina hanno lasciato le proprie aziende per raggiungere il Centro della Capitale e offrire In piazza di Sant’Anastasia al Circo Massimo i propri prodotti nel più grande mercato delle specialità contadine sopravvissute al Sisma che hanno sconvolto la vita e il lavoro di ampie zone delle ...

Papa Francesco - è Terremoto in Vaticano : il Sinodo apre ai preti sposati - sfida alla tradizione : Il lavoro del Sinodo sull’Amazzonia è terminato. E il documento finale è un vero e proprio terremoto per il Vaticano, già da tempo spaccato sulla figura di Papa Francesco per le sue eccessive aperture. Già, perché vi è nero su bianco l’apertura ai preti sposati (ma passando dal diaconato permanente)

Terremoto - 4 scosse intorno allo Stretto : epicentro a Scilla - nei pressi di Messina e sulle colline di Reggio [MAPPE e DATI] : Quattro lievi scosse di Terremoto si sono verificate nelle ultime ore intorno allo Stretto di Messina. L’ultima scossa è delle 04:28 di stamattina, sulle colline di Reggio Calabria, con epicentro tra Ortì e Cerasi (magnitudo 1.0). Ieri invece si erano verificate due scosse nel giro di pochi minuti, alle 10:01 nei pressi del porto di Messina (magnitudo 1.0) e a Scilla alle 10:10 (magnitudo 0.9). Infine due giorni fa, Giovedì 24 Ottobre, ...

Il Terremoto di Vanja in anteprima mondiale alla Festa del Cinema di Roma il 23 ottobre 2019 : Il Terremoto di Vanja di Vinicio Marchioni al Roma Film Festival 2019 Il docu-film “Il Terremoto di Vanja” di e con Vinicio Marchioni sarà presentato in anteprima mondiale alla Festa del ...