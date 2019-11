Terremoto a L’Aquila | scossa di magnitudo tra 4 4 avvertita fino a Roma | gente in strada

Forte scossa di Terremoto nell’aquilano - avvertita anche a Roma : Una scossa di terremoto è stata avvertita pochi minuti fa a Roma. scossa tra 4.4 e 4.9 nell’Aquilano avvertita anche a Roma Oggi in Abruzzo ci sono state una serie di eventi sismici, di lieve entita’, e’ stata registrata nella notte tra Balsorano (L’Aquila) e Pescosolido (Frosinone). La scossa piu’ Forte, di magnitudo 2.8, all’1.13. I terremoti sono stati distintamente avvertiti dalla popolazione al confine ...

L'intero articolato della legge regionale abruzzese 28 del 2018 sulla ricostruzione de L'Aquila è incostituzionale perché "esprime una mera ipotesi politica, la cui fattibilità giuridica ed economico-finanziaria non è supportata neppure da una schematica relazione tecnica". Lo ha stabilito la Consulta secondo cui sono incostituzionali le leggi-proclama regionali prive di copertura economico-finanziaria.

La scossa è stata registrata a Capitignano, in provincia de L'Aquila e non lontano da Amarice, città distrutta dal Terremoto del 24 agosto del 2016. Il sisma non ha causato danni ma è stato chiaramente avvertito dalla popolazione. Segnalazioni giunte principalmente da L'Aquila, Montereale, Pizzoli, Scoppito.