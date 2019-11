Fonte : today

(Di giovedì 7 novembre 2019) Si tratta di un allenamento che coinvolge mente e corpo enell'eseguire una serie di movimenti sotto la guida di...

novasocialnews : Stress, il Qmt è la nuova tecnica per combatterlo: in cosa consiste #novasocialnews #nonstopnews #allnews24 - Paoletti_FND : Solo per oggi puoi scaricare gratuitamente il #booklet dell'Istituto di Ricerca della Fondazione Paoletti sulle pra… -