Strage dei mormoni | il gesto di Devin | 13enne che ha camminato 6 ore nel deserto per

Mormoni - Strage dei narcos : 9 uccisi e arsi vivi. Scomparso un bimbo : Tra le vittime anche due gemellini neonati e tre donne. Alcune delle persone sarebbero morte bruciate vive nella propria auto. Ancora non chiari i motivi dell’agguato

Messico - Strage di mormoni in un agguato dei Narcos : dodici morti tra cui nove bambini. Tutti arsi vivi : Orrore in Messico, dove dodici persone tra cui tre donne e 9 bambini di una famiglia di mormoni americani sono stati trucidati in un agguato il cui movente è ancora tutto da accertare. Secondo quanto riferito da alcuni parenti delle vittime, la strage è avvenuta nel nord del Messico, in una zona di

Messico - Strage di mormoni : sterminata una famiglia a colpi d’arma da fuoco. Si segue la pista dei narcos : Uccisi a colpi di arma da fuoco, alcuni bruciati vivi. È strage in Messico, dove una decina di mormoni statunitensi della famiglia Lebaron, tra cui almeno quattro bambini e due gemelli neonati di sei mesi e le loro madri, sono stati attaccati da uomini armati – forse narcos – mentre erano in viaggio. Il fatto è avvenuto nel nord del Messico, a Rancho de la Mora, in una zona di confine tra gli stati di Chihuahua e Sonora, non lontano ...

Mormoni bruciati vivi - anche due neonati L’orrenda Strage dei narcos in Messico : Tra le vittime anche quattro bambini e due gemellini neonati. Alcune delle persone sono morte arse vive nella propria auto

L'ombra dei servizi libici ?dietro la Strage di Capaci : Francesca Bernasconi Le rivelazioni di un pentito parlano di una donna appartenente ai servizi segreti libici, che avrebbe partecipato alla strage in cui rimase ucciso il giudice Giovanni Falcone Spunta L'ombra dei servizi segreti libici, dietro la strage di Capaci. Il 23 maggio del 1992, quando una bomba uccise il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e tre agenti della scorta, ci sarebbe stata anche una donna, tra ...

Mafia : pentito - 'nella Strage Capaci coinvolta anche donna dei servizi segreti libici' : Palermo, 24 ott. (Adnkronos) - Nella strage di Capaci sarebbe stata coinvolta anche una "donna appartenente ai servizi segreti libici". Lo ha raccontato, come apprende l'Adnkronos, il collaboratore di giustizia Pietro Riggio, ai magistrati della Procura di Caltanissetta che hanno depositato i verbal

Riggio - la Strage di Capaci e la strana razza dei pentiti smemorati : Eccone un altro. La lista dei pentiti smemorati si allunga con il nome di Pietro Riggio, 54 anni. Collabora con la giustizia dal 2009 eppure solo pochi mesi fa ha chiesto di parlare con i magistrati di Caltanissetta. Ai pm che indagano sulle stragi di mafia del '92 ha raccontato di un poliziotto,

Strage dei bambini di Gorla - Sala : “Ora il governo Usa chieda scusa : mi rivolgerò al consolato. Noi siamo qui per perdonare” : Era suonata la sirena e bisognava scendere, composti, guidati dalle maestre, come avevano imparato. Tutti giù, nel rifugio, ad aspettare che il peggio passasse, che finissero i fischi interminabili e i boati a volte più vicini, a volte più lontani. Ma quella volta il tempo non fu abbastanza: la bomba degli americani, dei liberatori, si infilò nel vano scale della scuola, maledizione dentro la maledizione di una guerra che alla fine era arrivata ...

Strage di Orta Nova - lo sgomento dei colleghi di Ciro : "Ora controlli ogni tre anni sugli agenti" : La proposta del sindacato di polizia penitenziaria dopo il triplice omicidio in provincia di Foggia: uno sportello per i...

Il giallo dei passaporti cileni falsi che collegano le bombe sugli aerei alla Strage di Bologna : Il filo rosso che collega alcuni tra i più efferati attentati degli anni '70 e '80 è costituito da alcuni passaporti falsi, tutti cileni, e tutti necessari a coprire le reali identità degli autori delle stragi: dalle bombe sugli aerei del 1974 agli attacchi di Carlos Lo Sciacallo, passando per la strage di Bologna.Continua a leggere

Strage di Lampedusa - riprese le ricerche dei migranti dispersi : Soltanto quattro sono ancora le vittime riconosciute. Sulla via dell'identificazione dello scafista

Strage dei porti aperti : Alessandro Sallusti Donne e bimbi annegati a Lampedusa. Più barconi partono, più morti ci sono Decine di morti il bilancio è ancora incerto e provvisorio soprattutto donne e bambini. È successo nell'ennesimo naufragio al largo di Lampedusa di un barcone carico di immigrati. Con Salvini al governo e ministro dell'Interno tutto sarebbe stato chiaro e oggi i giornali titolerebbero: «Strage dell'Italia fascioleghista», il Pd sarebbe in ...

Mafia : Strage via D'Amelio - indagato medico dei boss Antonino Cinà (2) : (AdnKronos) - Per un errore della cancelleria del gip del Tribunale di Caltanissetta, come spiega all'Adnkronos il procuratore aggiunto Gabriele Paci, fra le parti citate all'udienza del prossimo 28 ottobre, come parti offese, ci sono anche gli imputati che erano stati accusati ingiustamente dai pen

Strage via D’Amelio - indagato medico dei boss Cinà : Palermo, 3 ott. (AdnKronos) – C’è un nuovo indagato per la Strage di via D’Amelio, in cui morirono il giudice e cinque agenti della scorta. Si tratta del medico dei boss, Antonino Cinà, già condannato a 12 anni di carcere nel processo sulla trattativa Stato-mafia e ora di nuovo imputato in appello sempre per minaccia a corpo politico dello Stato. La Procura di Caltanissetta, che ha aperto il fascicolo, e come confermano ...