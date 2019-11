Stime Ue | nell' Italia senza ripresa è allarme lavoro

Commisso : «InveStimento da 500 mln nella Fiorentina» : Commisso investimento Fiorentina – E’ passato ormai qualche mese dal suo arrivo a Firenze, e Rocco Commisso inizia a dare forma al suo progetto per riportare in alto la Fiorentina. Il patron viola, intervistato da “La Gazzetta dello Sport”, ha parlato del nuovo centro sportivo a Bagno Ripoli, delle condizioni per realizzare il nuovo stadio […] L'articolo Commisso: «Investimento da 500 mln nella Fiorentina» è stato realizzato da ...

In Italia nell'idrico crescono gli inveStimenti : Il Centro di Ricerca Utilitatis ha pubblicato il consueto Blue Book, il rapporto sui dati del servizio idrico integrato in Italia. L’occasione per fare il punto sullo stato di questo servizio fondamentale, proprio mentre si discute di una possibile riforma a livello nazionale.Partiamo, quindi, dai dati che più hanno a che fare con il dibattito in corso sulla cosiddetta acqua pubblica.In Italia due terzi della popolazione (67%) ...

BMW i Ventures - Annunciato l'inveStimento nella CelLink : BMW i Ventures ha Annunciato l'investimento in CelLink, azienda produttrice di circuiti flessibili ad alta conduttività con sede a San Carlos, in California. Il finanziamento avrebbe lo scopo di incentivare la produzione di questo tipo di tecnologie su vasta scala.Di che cosa si tratta. I circuiti su cui ha investito la BMW, economici e leggeri, possono costituire un vadlido supporto per le reti di cablaggio, migliorandone l'integrazione e la ...

Imprese : Patuanelli - ‘al lavoro per creazione banca pubblica per inveStimenti’ : Roma, 7 ott. (AdnKronos) – “Stiamo lavorando alla creazione di una banca pubblica per gli investimenti, che avrà lo scopo di favorire l’accesso al credito delle nostre pmi”. Così in un post su Facebook il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli.L'articolo Imprese: Patuanelli, ‘al lavoro per creazione banca pubblica per investimenti’ sembra essere il primo su CalcioWeb.

Clima - Bonelli : “InveStimenti del governo 3 volte meno di quelli Germania” : “A poche ore dai cortei dei Fridays For Future che hanno invaso le nostre città, il governo ha già dimenticato le sue promesse, facendo del decreto legge sul Clima, che viene rinviato di giorno in giorno, un contenitore vuoto“. Lo dichiara il coordinatore nazionale dei Verdi Angelo Bonelli. E intanto “sempre il governo annuncia investimenti Verdi per 50 miliardi di euro in 15 anni che e’ tre volte meno di quanto investe la ...

Patuanelli : ?inveStimenti verdi e incentivi triennali a industria 4.0 : Stefano Patuanelli parla al Sole 24 Ore nella sua prima intervista da ministro dello Sviluppo economico. Le linee guida del suo dicastero:?politiche green e incentivi di «almeno tre anni» al piano Impresa 4.0. L’attenzione per la crisi dell’auto e le divergenze con il Pd sul trattato di libero scambio

**Ue : Patuanelli - ‘favorire green rule - svincolare da deficit inveStimenti ambientali’** : Roma, 12 set. (AdnKronos) – “Il compito dell’Ue dev’essere favorire questa ‘green rule’, e lo strumento più immediato può senz’altro essere quello di svincolare dal deficit gli investimenti che uno Stato mette in campo per combattere i cambiamenti climatici. investimenti che devono essere indirizzati verso il tessuto imprenditoriale dei Paesi e che avranno come effetto immediato la creazione di ...

Juventus al quinto posto nella classifica europea per inveStimenti sui giocatori : La Juventus è ufficialmente nella top five delle società che più hanno investito in questi ultimi anni: a rivelarlo è il Cies Football Observatory, che ha confermato quindi che la società italiana è stata una delle più attive in tema acquisti. La prima in classifica è il Manchester City, che ha un valore della rosa che supera il miliardo di euro, subito dopo vi è il Paris Saint Germain a 913 milioni. Sul ultimo gradino del podio si trova il Real ...