Stasera Lazio-Celtic | due tifosi scozzesi accoltellati a Roma

Europa League : Celtic-Lazio in chiaro su TV8 Stasera 24 ottobre : Dopo le grandi sfide della Champions League , tocca ora all' Europa League : questo giovedì 24 ottobre si giocherà la terza giornata della fase a gironi della prestigiosa competizione europea. Due le squadre italiane impegnate: la Lazio di Simone Inzaghi e la Roma di Fonseca. Come ogni turno di Europa League , solo una partita sarà trasmessa in chiaro ; questa giornata sarà Celtic-Lazio ad andare in diretta su TV8. La partita inizierà alle ore 21:00. ...

Inter-Lazio - Stasera 25 settembre la partita di Serie A in tv e streaming su Sky Sport : Tutto pronto per l'attesissimo incontro infrasettimanale di Serie A tra Inter e Lazio. La sfida, valida per la quinta giornata di campionato, mette di fronte due compagini con il bisogno di vincere per differenti ragioni. Da una parte ci sono i nerazzurri, ancora imbattuti, che cercano di non perdere punti per mantenere il primo posto in classifica. Dall'altra parte c'è la squadra allenata da mister Simone Inzaghi il cui andamento stagionale è ...