Sport e alimentazione | il piatto ideale pre e post allenamento con il “Re” dei cereali

Fonte : meteoweb.eu

(Di giovedì 7 novembre 2019) Novembre segna per molti una nuova stagione di buoni propositi, tra i quali praticare attività fisica con continuità prima delle festività natalizie. C’è chi preferisce iscriversi a nuovi corsi in palestra, chi frequenta la piscina per non dimenticare il mare oppure c’è chi si dedica alla corsa quotidiana. Ma quali sono le abitudini alimentari da seguire per beneficiare al massimo dell’fisico? La dieta è una componente fondamentale per il benessere di chi svolge attività fisica in maniera continuativa1. Il fisico affronta al meglio la prestazioneiva se gli apporti nutrizionali sono frazionati. Prima dell’attività fisica è consigliabile scegliere un primoleggero accompagnato da verdure e frutta. Il grano kohrasan KAMUT®, in abbinamento a verdure e ortaggi, si rivela un ottimo ingrediente per un primoprepoiché non provoca picchi di glicemia ...

