Spazio | Parmitano in collegamento con Mattarella | “Sono grato al mio Paese per avermi

Spazio - Mattarella si collega con il comandante della Iss Parmitano : “Da voi messaggio di pace” : “Signor presidente, benvenuto a bordo della Stazione Spaziale Internazionale“. Così l’astronauta Luca Parmitano, attuale comandante della Stazione, saluta il presidente della Repubblica in collegamento da Roma. “Il vostro messaggio è importante, nella Stazione si riuniscono persone di diverse nazionalità: è un messaggio di collaborazione, di pace e serenità che ci fa pensare quanto la Terra sia piccola e quanto sia ...

Spazio : Mattarella si collega con Parmitano - ‘Italia orgogliosa e riconoscente’ (3) : (Adnkronos) – “Credo che i giovani guardino a noi -ha concluso l’astronauta- non per quello che siamo, ma per il messaggio che possiamo portare: di speranza, di tecnologia, di scienza, di possibilità. Non c’è nulla di più bello della possibilità, della capacità di poter divenire, di avere un qualcosa da raggiungere. Noi forse rappresentiamo questa umanità, questa possibilità, voglio restare assolutamente umile, ...

Spazio : Mattarella si collega con Parmitano - ‘Italia orgogliosa e riconoscente’ : Roma, 6 nov. (Adnkronos) – “Lei non sa che cosa vuol dire per me come per tutti i nostri concittadini sentire da lei che queste sperimentazioni e questi lavori nello Spazio siano fatti con grande partecipazione italiana, sia nella composizione della stazione, sia nel lavoro a terra come ricerca scientifica. Per me è un grande motivo di orgoglio e il fatto di aver messo la bandiera è un motivo di riconoscenza ulteriore”. ...

Spazio : Parmitano risponderà alle domande degli studenti delle scuole “G. B. Perasso” di Milano e “G. B. Giorgini” di Montignoso : Quali effetti personali si è portato a bordo Luca Parmitano per il tempo libero? Ci sono differenze tra la missione attuale, denominata Beyond, e la precedente – denominata Volare – del 2013? Scopriamolo insieme agli studenti delle scuole “G. B. Perasso” di Milano e “G. B. Giorgini” di Montignoso che, grazie al collegamento organizzato da ARISS e AMSAT Italia, potranno parlare via radio con ...

Parmitano è pronto a comandare dallo Spazio un robot sulla Terra : (foto: Esa) Un giorno, non molto lontano, gli astronauti potranno guidare direttamente dall’orbita i rover utilizzati per l’esplorazione della Luna e di Marte. Ed è proprio quello che stanno per testare gli astronauti a bordo della Stazione spaziale internazionale: guidare dalla Iss un robot in movimento sulla Terra. Più precisamente, a tentare l’impresa sarà l’astronauta dell’Esa e comandante della Iss Luca ...

Perchè hai deciso di andare nello Spazio? Luca Parmitano in collegamento radio con le scuole : Partito lo scorso 20 luglio dal cosmodromo di Baikonur, Kazakistan, insieme all’astronauta della NASA Andrew Morgan ed al cosmonauta russo Alexander Skvortsov di Roscosmos, Luca Parmitano e compagni di equipaggio hanno raggiunto la Stazione Spaziale Internazionale (ISS) dopo un viaggio di poco più di 6 ore a bordo della navetta russa Soyuz. È proprio dall’avamposto orbitante che l’attuale comandante della ISS ed astronauta ...

L’astronauta Luca Parmitano saluta dallo Spazio la Nazionale di Rugby : “Il Rugby è uno sport fantastico, uno sport che celebra l’amicizia e il lavoro di squadra. Così come voi dovete lavorare tutti insieme per raggiungere la vostra meta anche noi a bordo della stazione spaziale interNazionale dobbiamo lavorare e collaborare come un team di astronauti, con le persone a terra da tutto il mondo per raggiungere il nostro obbiettivo e le nostre mete che sono l’esplorazione spaziale, la tecnologia e la ...

Spazio : Fraccaro chiama Parmitano - ‘rilanceremo aeroSpazio’ (2) : (AdnKronos) – Il collegamento, avvenuto mentre AstroLuca era in orbita a circa 27mila km orari, è stato quindi l’occasione per fare il punto sul ruolo italiano nel settore. Parmitano ha ringraziato il sottosegretario esprimendo soddisfazione per la volontà di aumentare gli investimenti in aeroSpazio. ‘Apprezzo molto il sostegno e la vicinanza, l’Italia – ha detto Parmitano ‘ ha un potenziale immenso nel ...

Spazio : Fraccaro chiama Parmitano - ‘rilanceremo aeroSpazio’ : Roma, 2 ott. (AdnKronos) – Il sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio Riccardo Fraccaro ha avuto oggi un colloquio telefonico con il neo comandante della Stazione spaziale internazionale Luca Parmitano. Lo rende noto un comunicato dell’ufficio stampa del sottosegretario. è la prima call istituzionale di ‘AstroLuca’ dopo aver assunto la guida dell’ISS. Fraccaro, che ha la delega alle politiche ...

**Spazio : Conte - ‘Parmitano orgoglio italiano nel mondo’** : Roma, 2 ott. (AdnKronos) – “Per la prima volta un nostro connazionale assume il ruolo di Comandante della Stazione Spaziale Internazionale. Complimenti e buon lavoro a @astro_luca, orgoglio italiano nel mondo”. Lo scrive in un tweet il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte.L'articolo **Spazio: Conte, ‘Parmitano orgoglio italiano nel mondo’** sembra essere il primo su CalcioWeb.

Spazio - domani Luca Parmitano diventerà Comandante della ISS : è il primo italiano della storia : L’astronauta dell’Agenzia spaziale europea (Esa), Luca Parmitano, da domani, 2 ottobre, sara’ il primo italiano a prendere il comando della Stazione spaziale internazionale (Iss). Parmitano diventera’ il terzo europeo a ricoprire questo ruolo, dopo il belga Frank De Winne nel 2009 e il tedesco Alexander Gerst nel 2018. La cerimonia del passaggio ufficiale di consegne segnera’ l’avvio della Expediton 61 e della ...

Dallo Spazio un nuovo messaggio di Luca Parmitano : “I sogni dei bambini possono diventare realtà” [VIDEO] : Direttamente dalla Stazione Spaziale Internazionale, Luca Parmitano, astronauta dell’ESA (Agenzia Spaziale Europea), manda un importante messaggio a bambini e ragazzi dedicando loro un video sull’importanza di inseguire i propri sogni. Il progetto nasce da una idea dell’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) con Playmobil in collaborazione con ESA con l’obiettivo di stimolare nei bambini e nei ragazzi l’interesse per le attività spaziali e ...

Luca Parmitano al vertice della Stazione Spaziale Internazionale : ruolo di comando per l’Europa nello Spazio : L’astronauta dell’ESA Luca Parmitano è prossimo a diventare il terzo comandante europeo – ed il primo italiano – della Stazione Spaziale Internazionale, a seguito di una cerimonia ufficiale di cambio di comando il 2 ottobre 2019. Parmitano prenderà il posto del cosmonauta russo Alexei Ovchinin, che lascia la Stazione. Questo evento segna l’inizio della Spedizione 61 e la seconda parte della seconda missione Spaziale di ...