“Sono stanca” | 42enne muore tra le braccia del marito durante la vacanza da sogno

Fonte : fanpage

(Di giovedì 7 novembre 2019) Appena dopo essere sbarcata in aeroporto cone figlio, laZoe Williams ha inizio a lamentare una pesante stanchezza che aveva ricondotto al lungo viaggio ma in realtà i suoi malesseri erano dovuti a ben altra patologia che nel giro di pochi giorni l'ha uccisa.

alelovesoonchan : moots seguitemi su instagram, sono stanca dei soliti local nella home - conci66aa : RT @carmenzarc1: Non chiedetevi perché vi blocco, fate attenzione alle parole.. Sono stanca dei cafoni! - Luigiona2 : Sono stanca di subire l’indifferenza. Stanca di esserci sempre e mai per me. Stanchissima delle cattiverie inflitte… -