Sono marito e moglie per 25 anni | per tre anni sono divorziati e poi lui le chiede di

Come Ricky Martin ha conquistato il marito Jwan Yosef : “Sono serviti sei mesi di messaggi” : A Ricky Martin sarebbero stati necessari sei mesi di messaggi per conquistare Jwan Yosef, l’uomo che sarebbe diventato suo marito. La popstar portoricana e l’artista svedese sono recentemente diventati genitori per la seconda volta. Dopo la piccola Lucia, a ottobre è nato il secondo figlio Renn. Stanno insieme dal 2015, ma solo un anno dopo la relazione fu ufficializzata pubblicamente con i due che decisero di presenziare in coppia ...

Roberto Anselmi Fiacchini - l'avvocato : "I coniugi hanno rinunciato alla separazione. Sono tornati a vivere come marito e moglie" : l'avvocato Anna Maria Anselmi, legale di Roberto Fiacchini, il figlio adottivo di Renato Zero, è intervenuta, oggi, martedì 22 ottobre 2019, a 'Storie italiane' su Rai1, per fare il punto della situazione sulla vicenda giudiziaria che vede protagonista l'uomo, ad oggi, accusato di maltrattamenti in famiglia:prosegui la letturaRoberto Anselmi Fiacchini, l'avvocato: "I coniugi hanno rinunciato alla separazione. Sono tornati a vivere come marito ...

Roberto Anselmi Fiacchini : "I coniugi hanno rinunciato alla separazione. Sono tornati a vivere come marito e moglie" : L'avvocato Anna Maria Anselmi, legale di Roberto Fiacchini, il figlio adottivo di Renato Zero, è intervenuta, oggi, martedì 22 ottobre 2019, a 'Storie italiane' su Rai1, per fare il punto della situazione sulla vicenda giudiziaria che vede protagonista l'uomo, ad oggi, accusato di maltrattamenti in famiglia:prosegui la letturaRoberto Anselmi Fiacchini: "I coniugi hanno rinunciato alla separazione. Sono tornati a vivere come marito e moglie" ...

Giorgio Mastrota : Per colpa del successo non Sono stato un bravo marito per Natalia Estrada : “Non sono mai stato egoista, però all’inizio della mia carriera di marito non ero il massimo, non sono stato molto bravo devo ammetterlo”. Parola di Giorgio Mastrota che, ospite ieri di “Storie Italiane”, ha fatto pubblicamente mea culpa sul suo matrimonio naufragato con l'ex showgirl e attrice Natalia Estrada, con cui è stato sposato dal 1992 al 1998. Guardando commosso il filmato mandato in onda da Eleonora Daniele, con le immagini del ...

BAR REFAELI : 'Sono INCINTA'/ 'Mio marito mi ha totalmente cambiato la vita' - Verissimo - : Bar REFAELI svela a Verissimo il sesso del suo terzogenito: 'È un maschietto'. 'Il mio grande desiderio è quello di avere quattro figli, ma per adesso Adi Ezra è dubbioso…'

Chiara Giordano : "Sono single - oggi mi amo. Il mio ex marito Raoul Bova tifava per me ad Amici Celebrities" : L'abbiamo vista ad Amici Celebrities mettere in pratica la sua passione, il ballo. oggi Chiara Giordano, figlia del noto avvocato divorzista Annamaria Bernardini de Pace vive una nuova vita (da single). Il matrimonio con Raoul Bova di è concluso con una separazione nel 2013 seguita dal divorzio, tutto solo un ricordo ma la storia ha comunque lasciato il segno, è innegabile.I due sono rimasti in buoni rapporti e in un'intervista a Chi ha ...

Una donna incinta e suo marito a bordo della nave Ocean Viking Sono stati fatti sbarcare a Malta : Una donna incinta e suo marito che erano a bordo della nave Ocean Viking sono stati fatti sbarcare a Malta. La Ocean Viking, gestita da SOS Méditerranée e Medici senza Frontiere, si trovava da qualche giorno nella zona SAR libica con

Giulia Ballestri uccisa a bastonate - marito ricorre contro l’ergastolo : “Sono innocente” : Giulia Ballestri, anni, madre di 3 figli, è stata uccisa a bastonate sul volto nella villa di famiglia a Ravenna, nel 2016. Il marito Matteo Cagnoni, condannato all'ergastolo in primo grado, sarà giudicato in appello il prossimo 25 settembre. Intanto i suoi legali hanno depositato il ricorso con cui chiederanno l'assoluzione. Cagnoni, infatti, continua a dirsi innocente.Continua a leggere

Torino - moglie e marito uccisi mentre Sono in moto. Travolti da un’auto guidata da un ubriaco : Drammatico incidente questa mattina, domenica 25 agosto, a Villar Perosa, nel Pinerolese: a perdere la vita un uomo e una donna, Eugenio Conti, 68 anni, e sua moglie Maria Amasio, 60 anni, residenti in provincia di Asti. I due erano in sella alla loro motocicletta, una Bmw 1200, quando, all’altezza della rotonda con la strada provinciale 166 di San Germano Chisone, si sono scontrati con una auto, una Fiat Panda. Per i due coniugi non ...

Moglie infedele risarcisce l'ex marito : I figli Sono dell'amante : La donna è stata condannata a corrispondere all'ex 208mila euro perché i loro figli erano nati da una relazione extraconiugale. Lo ha tradito per anni, facendogli credere che i due figli nati dal loro matrimonio fossero i suoi e invece erano dell'amante: la Moglie infedele è stata condannata dal Tribunale a risarcirlo con oltre 200mila euro.\\ La vicenda in Puglia, a Bari, dove la donna ha rivelato all'ex la verità soltanto dopo la ...

Sì - Sono stata io! 79enne tenta di uccidere il marito con topicida : Aveva deciso di sbarazzarsi del marito 80enne con le capsule topicida. Così, una 79enne di Rimini ha rivelato i dettagli del piano diabolico agli inquirenti. “sono stata io. Non ce la faccio più a portare questo peso sulla coscienza”. Non ha retto più il silenzio l'anziana di 79 anni che, la scorsa estate, aveva tentato di fare fuori il marito invalido con un topicida. Così, lunedì mattina, ha confessato di aver commesso il reato ...