Sondaggi politici | Lega sopra il 34% | calano PD e M5s

Sondaggi politici Euromedia : gli italiani e il loro rapporto con l’Ue : Sondaggi politici Euromedia: gli italiani e il loro rapporto con l’Ue Nell’Euroweek News del 6 novembre, i Sondaggi politici di Euromedia hanno indagato il rapporto che intercorre tra italiani ed Europa. Un rapporto che si è andato incacrenendo negli ultimi anni. Se agli inizi dell’Ue, gli italiani si mostravano tra i più entusiasti del progetto europeo e della moneta unica, passati ormai quasi trent’anni, il sentimento è ...

Sondaggi politici Euromedia : Ghisleri “persone arrabbiate per micro-tasse” : Sondaggi politici Euromedia: Ghisleri “persone arrabbiate per micro-tasse” Ospite alla trasmissione Tagadà su La7, la direttrice dell’istituto specializzato in Sondaggi politici Euromedia Research, Alessandra Ghisleri, ha toccato diversi temi, tra cui quelli che riguardano in particolare gli umori degli elettori nei confronti degli interventi inclusi nella Manovra 2020, come ad esempio le micro-tasse. Stando a quanto riporta la Ghisleri, ...

Sondaggi politici : intenzioni di voto in ribasso per PD e M5S - Centrodestra in rialzo : L’Istituto di ricerche Piepoli ha pubblicato i nuovi Sondaggi politici. Ad un mese di distanza dall’ultima rilevazione, si registrano parecchie novità, con l’area di Governo in calo, mentre i partiti all’opposizione guadagnano terreno. Oltre alla Lega, abbiamo soprattutto Fratelli d’Italia a spingere il Centrodestra verso l’alto. Un buon momento per Giorgia Meloni che ha raccolto buoni risultati nelle ultime elezioni in Umbria. Di seguito ...

Sondaggi politici Ipsos : maggioranza italiani favorevole alla plastic tax : Sondaggi politici Ipsos: maggioranza italiani favorevole alla plastic tax “Questa settimana comincia la discussione sulla manovra, daremo battaglia per cancellare più tasse, micro tasse, mega tasse e più cavolate possibili, se necessario li terremo giorno e notte chiusi in Parlamento, perché l’Italia di tutto ha bisogno tranne che di nuove tasse. Questo è un governo che se la prende con gli operai, gli imprenditori, i lavoratori, ...

Sondaggi politici Eumetra : gli italiani stanno diventando razzisti? : Sondaggi politici Eumetra: gli italiani stanno diventando razzisti? I cori razzisti dei tifosi del Verona contro Mario Balotelli che hanno provocato la forte reazione dell’attaccante bresciano, sono finiti al centro del dibattito politico. Complici anche le parole rilasciate ieri da Luca Castellini, capo della tifoseria dell’Hellas Verona ed esponente locale di punta di Forza Nuova. Castellini, intervistato ...

Sondaggi POLITICI/ 67% boccia la manovra : 'Italiani arrabbiati per micro-tasse' : SONDAGGI POLITICI, la manovra non convince l'elettorato: il 67% boccia la Finanziaria M5s-Pd, ok al cashback dal 51%,. Intenzioni voto: Governo ko, Lega top

Sondaggi politici - centrodestra sfonda la soglia del 50% : nella maggioranza solo Italia Viva cresce : La Lega di Matteo Salvini si conferma ancora una volta il primo partito, distanziando tutte le altre forze politiche: tocca il 34,1% e arriva al suo massimo storico. In caduta libera le forze di maggioranza, con il Movimento Cinque Stelle che perde quasi due punti percentuali: nel governo, Italia Viva è l'unico a crescere. Questa la fotografia dello scenario elettorale realizzato da Swg per Tg La7.Continua a leggere

Sondaggi politici - gli italiani preoccupati dalla manovra : “Pagheremo più tasse” : Un Sondaggio realizzato da Ipsos evidenzia le preoccupazioni degli italiani in riferimento alla manovra approvata dal governo. Ben il 37% degli intervistati ritiene che il prossimo anno sarà costretto a pagare più tasse, mentre solo il 21% pensa che i soldi da versare allo Stato saranno meno rispetto ad oggi.Continua a leggere

Sondaggi politici EMG : Fratelli d'Italia cresce ancora - flessione per Lega e M5S : EMG ha pubblicato nuovi Sondaggi politici, i quali mostrano un’ulteriore crescita da parte di Fratelli d’Italia. Il partito di Giorgia Meloni ha incrementato ulteriormente il proprio bottino e punta a superare il 10%. L’obiettivo è certamente alla portate e potrebbe presto concretizzarsi. A farne le spese in quest’ultima rilevazione dell’istituto di ricerche sono Lega e M5S. Entrambi sono in flessione, ma di questa situazione non ne sta ...

Sondaggi politici - crolla la fiducia nel governo : per 6 italiani su 10 cadrà entro l’anno : "Il 68,2% degli elettori a livello nazionale è convinto che questa coalizione sia più un'arma di difesa dal centrodestra che un'intesa politica vera", sostiene la direttrice di Euromedia Research, Alessandra Ghisleri. Per questo Il 60% degli italiani, di conseguenza, pensa che il governo staccherà la spina fra la fine di quest'anno e l'inizio del prossimo.Continua a leggere

Sondaggi politici elettorali Emilia Romagna : per Affari Italiani centrodestra avanti : Archiviate le elezioni regionali in Umbria, presto arriverà il momento di quelle in Emilia Romagna. La data da cerchiare in rosso è quella del 26 gennaio 2020. Si tratterà di un passaggio cruciale per la politica italiana, considerando che si tratterà di verificare se davvero sono reali gli attuali scenari che mettono quantomeno in discussione la leadership del centrosinistra in una Regione storicamente rossa, come del resto lo era l'Umbria. Una ...

Sondaggi politici elettorali : vola la Lega - crolla il governo dopo le regionali in Umbria : Le elezioni regionali in Umbria hanno fatto segnare il grande risultato del centrodestra e certificato il fallimento dell'esperimento (così lo ha definito Di Maio) rappresentato dalla coalizione Partito Democratico-Movimento Cinque Stelle. La piccola regione del centro Italia, pur non rappresentando un grande parametro dal punto di vista quantitativo e demografico per le ristrette dimensioni, è diventata un vero e proprio banco di prova per ...

Sondaggi politici Ipsos : limite al contante - sì da un italiano su due : Sondaggi politici Ipsos: limite al contante, sì da un italiano su due Il 37% degli italiani si aspetta di pagare più tasse l’anno prossimo, il 30% non pensa ci saranno variazioni mentre il 21% spera di pagarne di meno. È questa l’indicazione che viene fuori dai Sondaggi politici realizzati da Ipsos per Di Martedì e andati in onda il 29 ottobre. La manovra giallo rossa, che ieri ha ricevuto il via libera da tutte le forze ...

Sondaggi politici Euromedia : “M5S erano in mezzo alla gente - ora non più” : Sondaggi politici Euromedia: “M5S erano in mezzo alla gente, ora non più” In base agli ultimi Sondaggi politici e ai risultati delle recenti elezioni regionali in Umbria, la direttrice di Euromedia Research Alessandra Ghisleri ha commentato le performance negative del Movimento 5 Stelle. Movimento che ha subito puntato il dito verso l’alleanza con il Partito Democratico, sebbene per la Sondaggista il problema vero risulta essere un’altra. ...