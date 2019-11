Fonte : oasport

(Di giovedì 7 novembre 2019)è la principale speranza della ginnastica artistica azzurra (al maschile) per Tokyo 2020. Lui è il nuovo ‘Signore degli anelli’. Dopo le gesta di Yuri Chechi e Matteo Morandi, ecco spuntare ora sulla scena il 27enne romano, degno successore per quanto riguarda questo meraviglioso attrezzo che è stato il vero talismano dell’artistica maschile negli ultimi decenni. L’aviere dell’ Aeronautica Militare, tesserato per la Ginnastica CIvitavecchia dove ha costruito i suoi trionfi insieme al suo allenatore Luigi Rocchini, non è però arrivato per caso a questi risultati. Costanza, caparbietá e tenacia lo hanno portato col passare degli anni a migliorare il suo gesto al castello, introducendo sempre maggiori gradi di difficoltá e superarandosi in ogni occasione che contava. Tutto iniziò all’etá di dieci anni, quando fu portato dai genitori a un ...

OA_Sport : ‘Sognando l’Olimpo’: Marco Lodadio – Prima puntata: le speranze di medaglia dell’Italia a Tokyo 2020 -