“ Sky Buffa Racconta” - a dicembre episodio dedicato a Gigi Riva : Buffa racconta Gigi Riva – Nel 50° dell’anniversario della vittoria dello storico scudetto conquistato dal Cagliari, Federico Buffa torna a dicembre su Sky per celebrare la storia del principale protagonista di quel successo: un non sardo sbarcato sull’isola nel 1963 e destinato a cambiare per sempre la percezione della Sardegna, per quello che attiene al […] L'articolo “Sky Buffa Racconta” , a dicembre episodio dedicato a Gigi Riva è ...

#SkyBuffaRacconta celebra Gigi Riva su Sky Sport a Dicembre : Nel 50° dell’anniversario della vittoria dello storico scudetto conquistato dal Cagliari, Federico Buffa torna a Dicembre su Sky per celebrare la storia del principale protagonista di quel successo: un non sardo sbarcato sull’isola nel 1963 e destinato a cambiare per sempre la percezione della Sardegna, per quello che attiene al campo Sportivo e calcistico in particolare. Il nuovo protagonista di #SkyBuffaRacconta è un ...