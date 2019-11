Siria | ritrovato in un campo profughi il piccolo Alvin | il bambino di 11 anni era stato

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 7 novembre 2019) Sta tornando in Italia, ildi 11portato indalla madre, Valbona Berisha, che lasciò il marito e padre del bimbo a Barzago (Lecco) per arruolarsi nell’Isis, il 17 dicembre 2014. Il ragazzino, la cui madre è morta in un’esplosione, si trovava neldi Al Hol, in, e sarebbe ferito a una gamba: a ritrovarlo sono stati gli uomini dello Scip della polizia e del Ros dei carabinieri, dopo la denuncia del padre che in tutti questinon ha mai perso la speranza di riabbracciare suo figlio. Ilpotrebbe rientrare in Italia già domani. Valbona Berisha, albanese di 35, il 17 dicembre 2014, sparì da Barzago, in provincia di Lecco, lasciando il marito Afrimm Berisha e portando con sé il suo terzogenito, il bimboche all’epoca aveva 6. Il giudice Guido Si, nell’ambito del procedimento a carico della donna per terrorismo ...

