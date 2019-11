Sinner-Humbert | NextGen 2019 oggi | orario d’inizio e come vederlo in tv e streaming

Fonte : oasport

(Di giovedì 7 novembre 2019) Yannikconclude quest’(non prima delle ore 21.00, diretta tv su SuperTennis) la prima fase delle Next Gen ATP Finals di tennis. Sull’hard indoor dell’Allianz Cloud di Milano, il giovane altoatesino, grazie alle due vittorie contro l’americano Frances Tiafoe e lo svedese Mikael Ymer, ha già ottenuto la qualificazione alle semifinali. La sfida odierna contro il francese Ugosarà dunque utile per dar seguito ai propri riscontri e acquisire ulteriore confidenza con il proprio gioco. Non sarà un match facile: il transalpino è n.55 del ranking e, pur avendo racimolato solo 2 sconfitte in questo torneo, può essere pericoloso. Il suo dritto mancino è un’arma da non sottovalutare e di cui Jannik dovrà tener conto. Vincere aiuta a vincere e quindi il 18enne della Provincia di Bolzano scenderà in campo con la voglia di continuare a ...

