Sicilia | rincaro voli | Consulta giovanili chiede incontro a direttori aeroporti

(Di giovedì 7 novembre 2019) Palermo, 7 nov. (Adnkronos) – Il presidente dell’Assemblea delle Consultene Alessandro Magistro ha deciso di scrivere ai due amministratori deglidi Palermo e Catania per affrontare il tema deldeida e per la. “Prezzi che fanno scandalo – sottolinea – specie sotto le festività attese da lavoratori e studenti che vogliono ricongiungersi ai propri cari. Vogliamo vederci chiaro, questa volta con carte alla mano e con un confronto netto. Questa speculazione delle compagnie aeree è una forma inaccettabile è incomprensibile. Nessuno ci venga a mettere bandiere di partito perché non siamo in campagna elettorale”. L'articoloCalcioWeb.

