Si fingeva donna e adescava ragazzini su Facebook | arrestato per violenza sessuale

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 7 novembre 2019) Lisu, utilizzando il profilo falso e avvenente di una, poi prometteva loro un incontroin cambio di foto che li induceva a inviare in chat. Infine li attirava a casa sua a Saronno (Varese), dove indossando una parrucca rossa e parlando in falsetto, rimanendo costantemente al buio, abusava di loro. Per questo un operaio di 48 anni è statodai carabinieri con l’accusa di aver violentato minorenni. I militari lo hannoin esecuzione di un’ordinanza di custodia in carcere emessa dal gip di Milano persu minori aggravata dalla sostituzione di persona, adescamento, detenzione di materiale pedopornografico. L’indagine è stata coordinata dalla Procura di Milano come previsto in casi disu minori. Tre i ragazzi di età compresa tra i 15 e i 17 anni, finiti con certezza nella rete dell’uomo. A far ...

