Shuhei Yoshida lascia la presidenza dei Sony Worldwide Studios e assume un nuovo ruolo

Ghost of Tsushima è così bello che Shuhei Yoshida mette spesso in pausa per ammirare la grafica : Per chi ha avuto modo di seguire l'E3 2018, avrà sicuramente avuto modo di notare Ghost of Tsushima e la sua grafica decisamente di alto livello.Ebbene, come possiamo vedere, Sucker Punch ha alzato nuovamente l'asticella della qualità grafica superando quanto fatto con inFamous: Second Son, e stabilendo un nuovo standard per la grafica su PS4.Shuhei Yoshida, come se non bastasse, ha inoltre ammesso di stoppare spesso il gioco per ammirare la ...