Sfera Ebbasta esce allo scoperto | è ‘lei’ la sua bellissima fidanzata Foto

Malika Ayane : Sfera Ebbasta? È il nuovo che avanza... : Può dirsi una dei giudici più apprezzati dell'ultima edizione di X factor, il talent show trasmesso in diretta su Sky uno e in differita su Tv 8. Parliamo di Malika Ayane, la quale non solo copre quest'anno il ruolo di giudice, ma fa anche da coach della sua squadra,Uomini under 25, ovvero il team formato dagli uomini giovani sotto i 25 anni di età. A far parlare della Ayane, negli ultimi giorni, sono principalmente le ultime battute al vetriolo ...

Sfera Ebbasta discute con Malika Ayane a X Factor : 'La classifica parla - bella' : Inizia a scaldarsi l'atmoSfera ad X Factor. Durante la seconda puntata dei live, andata in onda ieri sera 31 ottobre in diretta su Sky Uno, Sfera Ebbasta e Malika Ayane hanno infatti dato vita ad un battibecco abbastanza acceso in merito all'esibizione del concorrente Enrico Di Lauro, membro della squadra della cantautrice milanese, eliminato a fine puntata. Sfera Ebbasta critica la performance del concorrente di Malika Ayane Subito dopo ...

Taylor Mega - spunta un ex fidanzato gay : "Un rapporto limpido - poi si è messa con Sfera Ebbasta" : La cronaca rosa italiana ha una nuova reginetta: si chiama Taylor Mega. Sempre protagonista di servizi scandalistici e delle chiacchiere dei talk show del pomeriggio di Canale 5, la bionda veneta è finita nuovamente al centro dei gossip per il triangolo amoroso che l'ha coinvolta insieme alle ex gieffine Giorgia Caldarulo ed Erica Piamonte. Tuttavia, un altro affare di cuore è pronto per farsi strada tra le pagine delle riviste, quello ...

Milano Boxing Night – Tutti pazzi per la boxe : da Diletta Leotta a Sfera Ebbasta folla di Vip [GALLERY] : Gran folla di VIP alla Milano Boxing Night: Tutti pazzi per la boxe Marco Borriello, Luca Bizzarri, Gue Pequeno, Malika Ayane, Sfera Ebbasta, Junior Cally, Tony Effe, Ignazio Moser, Andrea Damante, Taylor Mega, Franco Terlizzi, Omar Hassan e parecchi fotografi di importanti testate nazionali, non solo sportive, erano presenti a bordo ring venerdì 25 ottobre all’Allianz Cloud per assistere alla Milano Boxing Night organizzata dalla Opi ...

XFactor - Mika dà della vecchia a Giordana. Sfera Ebbasta sbotta : Parli vestito così? : E' andata in onda la nuova puntata di X-Factor, il talent-show trasmesso su Sky Uno, giunto alla sua tredicesima edizione e condotto da Alessandro Cattelan. Il nuovo appuntamento tv è stato segnato dall'apparizione in studio di Mika, il quale si è presentato nelle vesti di ospite e non solo. In qualità di inaspettato quinto giudice, aggiuntosi ai 4 giudici fissi, Mara Maionchi, Sfera Ebbasta, Samuel Romano e Malika Ayane, Mika ha esortato i suoi ...

X Factor - Sfera Ebbasta contro Mika : 'Parli del look di Giordana vestito così?' : Ieri sera è andata in scena la prima puntata dei live di X Factor. Il talent show non è iniziato sicuramente nel migliore dei modi per il neo giudice Sfera Ebbasta, che non solo ha perso Mariam - la concorrente evidentemente più vicina all'ambito musicale urban, che ben conosce il Trap King di Cinisello Balsamo - ma ha anche rischiato l'eliminazione di Giordana, altra concorrente del suo team, che a soli diciassettenne anni, grazie alla sua ...

X Factor 2019 - primo live show : Sfera Ebbasta perde subito Mariam : Mariam Rouass - X Factor 2019 Al via il live show di X Factor 2019 e qui su DavideMaggio.it scatta il primo liveblogging della stagione, per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che accade sul nuovo palco dell’X Factor Dome. X Factor 2019: la diretta minuto per minuto del primo live show 21.15: Con le sensazioni di giudici e concorrenti alla viglia del live, inizia la tredicesima edizione di X Factor. 21.20: Si ...

Sfera Ebbasta - tutto sulla vera sorpresa di X Factor 2019 : Sfera Ebbasta non è chi pensavi fosse, almeno questo pare guardando X Factor 2019. Tu lo vedi così, un ragazzo di 26 anni che ostenta capelli colorati, pellicce fluo, denti d'oro e tutto il "solito" arnamentario da rapper, e ti aspetti che anche al tavolo della giuria del talent sia un personaggio sopra le righe, magari anche un po' prima donna. E invece, sorpresa: finora Sfera - che ora debutta davvero in diretta ...