Serie A | il posticipo è Juventus-Milan | dove vedere la partita

Hockey su pista - Serie A1 2019 : a Bassano il posticipo della settima giornata contro Sandrigo : Si è chiuso nel segno del Bassano il settimo turno della Serie A1 di Hockey su pista 2019, con la formazione veneta capace di avere la meglio sul Sandrigo nel posticipo, al termine di una partita sbloccata però dagli ospiti, su tiro diretto di Claudio Lopes. La reazione dei bassanesi non è tardata ad arrivare, impattando a meno di cinque minuti dal termine della prima frazione con Mattia Milani, non sfruttando poi la superiorità numerica ...

Posticipo Serie A - Spal-Sampdoria 0-1 : 22.37 Colpaccio della Samp in 'zona Cesarini' I blucerchiati lasciano la coda della classifica proprio alla Spal. Un tiro di Strafezza non manca di molto l'incrocio. Ma l'occasione d'oro per i padroni di casa arriva poco dopo,quando Reca s'incunea in area: Audero respinge la prima conclusione, poi l'esterno non trova il bersaglio.Samp poco propositiva,Bonazzoli non arriva sull'improvvido retropassaggio di Tomovic che inguaia Berisha. Quando lo ...

Calcio - Serie A 2019-2020 : nel posticipo della decima giornata torna alla vittoria il Milan. Suso regala l’1-0 sulla Spal : Arriva finalmente la vittoria per il Milan. Dopo il doppio stop con Roma e Lecce e il cambio in panchina con l’arrivo di Stefano Pioli, torna a timbrare il cartellino la squadra rossonera che si impone in casa, a San Siro, nel posticipo del turno infrasettimanale, valevole per la decima giornata del campionato di Serie A 2019-2020. Spal battuta per 1-0 dal sinistro fatato di Suso. Pioli lascia a sorpresa in panchina proprio il futuro ...

Serie A - posticipo Milan-Spal 1-0 : 23.00 Prima (faticosa) vittoria di Pioli sulla panchina del Milan: battuta 1-0 la Spal nel posticipo del 10° turno. Un tiro svirgolato di Piatek (rilanciato dal 1') diventa un assist per Castillejo, che centra la traversa da pochi passi (13'). Berisha non trema su Calhanoglu, a lato la capocciata di Floccari. Brutto 1° tempo, Diavolo fifischiato.Ci pensa il neo entrato Suso, con una splendida punizione, a rasserenare gli animi di San Siro ...

Basket - 6a giornata Serie A 2019-2020 : Sassari domina Cantù nel posticipo ed è seconda : La Dinamo Sassari entra nel quartetto di squadre al secondo posto. La squadra di Pozzecco domina il posticipo della sesta giornata della Serie A 2019-2020, superando 87-70 in trasferta l’Acqua San Bernardo Cantù. Quarto successo in campionato per la squadra di Pozzecco, che ha dominato e controllato fin dai primi dieci minuti. Ottima prestazione di Miro Bilan, miglior marcatore del match con 20 punti, mentre a Cantù non bastano i 16 ...

Serie A - il posticipo Brescia-Fiorentina finisce 0-0 : poche emozioni tra Balotelli e Ribery : L’ottava giornata di Serie A si chiude con il pareggio senza gol fra Brescia e Fiorentina. Al Rigamonti la gara, da poche emozioni vere, e’ caratterizzata dalla prima esclusione per scelta tecnica della stagione di Mario Balotelli e dal grave infortunio accorso a Daniele Dessena, uscito in lacrime e in barella. Fa rumore la decisione di Eugenio Corini di mandare Balotelli inizialmente in panchina con il peso dell’attacco ...

Brescia-Fiorentina - posticipato il fischio d’inizio del posticipo dell’8ª giornata di Serie A : i dettagli : La Fiorentina arriva in ritardo allo stadio: il posticipo dell’ottava giornata di Serie A spostato di un quarto d’ora Problemi a pochi minuti dal fischio d’inizio del posticipo dell’8ª giornata di Serie A: il match tra Brescia e Fiorentina è stato posticipato di un quarto d’ora. La partita inizierà alle 21.00 anzichè alle 20.45 a causa di problemi di traffico che hanno impedito ai Viola di arrivare in tempo in ...

Posticipo Serie A - Milan-Lecce 2-2 : 22.41 Il Lecce agguanta il pari definitivo nel recupero. Esordio amaro per Pioli. Subito pericolosi Leao e Calhanoglu. Il turco confeziona il vantaggio al 20' girando magistralmente in rete un lancio di Biglia.Gabriel nega il raddoppio a Suso. Altro Lecce nella ripresa.Conti 'regala' (braccio) un rigore al 62': Donnarumma respinge il tiro di Babacar che riprende e pareggia. Riparte il Milan. Palo di Calhanoglu su corner. Poi il turco serve al ...

Hockey pista - Serie A1 : Trissino batte Forte dei Marmi nel posticipo e va in testa alla classifica. Breganze espugna Correggio : Con i posticipi domenicali, si è conclusa anche la terza giornata della stagione regolare del Campionato Italiano 2019/2020 di Hockey pista. Andiamo quindi a vedere come sono andate le cose nelle sfide che hanno visto coinvolte Trissino-Forte dei Marmi e Correggio-Breganze e quali effetti i risultati hanno avuto sulla classifica. Nel big match fra i veneti e i toscani campioni d’Italia, a spuntarla sono stati i primi che sulla pista amica ...

Basket - 3a giornata Serie A 2019-2020 : Virtus inarrestabile! Bologna batte Venezia nel posticipo : La Virtus Bologna non si ferma più e vince anche la terza partita consecutiva del suo inizio di stagione. E’ la grande notte di Milos Teodosic (22 punti per il serbo), che trascina alla vittoria nel posticipo la squadra di Djordjevic contro la Reyer Venezia per 75-70. Ai campioni d’Italia in carica non bastano i 16 punti di Mitchell Watt e Venezia resta così con soli due punti in classifica. E’ una Reyer strepitosa ad inizio ...

Hockey pista - Serie A1 : Trissino spazza via Sarzana nell’ultimo posticipo della prima giornata : Al PalaDante, non c’è storia. Con una prestazione maiuscola il Trissino disintegra 4-0 il Sarzana nell’ultimo posticipo della prima giornata del Campionato Italiano di Hockey pista 2019/2020. I veneti hanno quindi fatto un sol boccone dei rivali liguri imponendo da subito un ritmo elevato alla partita, fatto di trame e giocate vincenti. Pronti via ed è subito Greco a piazzare la doppietta del 2-0 in meno di trenta secondi, a cui fa ...

Il Parma ha vinto 3 a 2 contro il Torino nel posticipo di lunedì della sesta giornata di Serie A : Il Parma ha battuto 3 a 2 il Torino nel posticipo di lunedì sera della sesta giornata di Serie A. Per il Parma hanno segnato Kulusevski, Cornelius e Inglese, mentre per il Torino i gol sono stati di Ansaldi e