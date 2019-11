Senatrice Segre | io insegnante | racconterò ai miei ragazzi la sua storia

Fonte : huffingtonpost

(Di giovedì 7 novembre 2019) Come faremo noi insegnanti a spiegare ai nostri studenti che Lilianatestimone dell’efferatezza del più feroce nazismo, perseguitata dalle leggi razziali del 1938, sfollata in altri Paesi che non l’accolsero e poi deportata dal binario 21 di Milano per il campo di concentramento di Auschwitz-Birkenau dove perse il padre e i nonni uccisi dalla follia umana, e da dove si salvò a un soffio dalla morte, che in questa Italia devastata dal razzismo, da un’onda nostalgica di quella destra che ha calpestato tutti i diritti umani, ora deve essere un’altra volta difesa?Difesa solo per non aver abbassato la testa, per portare orgogliosamente il suo numero marcato a fuoco sul suo braccio. Marchiata come un animale da macellare e per essere la prova vivente della crudeltà dell’umanità?Come faremo noi insegnanti a spiegare che questa ...

