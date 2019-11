Seggiolini anti abbandono | da oggi l’obbligo | quello che c’è da sapere

I Seggiolini anti-abbandono sono obbligatori : quali sono i rischi per i consumatori : Da giovedì 7 novembre i seggiolini anti-abbandono sono diventati obbligatori per tutti i bambini con età inferiore ai quattro anni. I dispositivi devono avere alcuni requisiti, resi noti solamente 15 giorni fa. Il rischio per i consumatori è che i dispositivi sul mercato non si siano ancora adeguati a questi requisiti e non rientrino quindi tra quelli con cui non si rischia di incorrere in sanzioni.Continua a leggere

Seggiolini - DISPOSITIVI ANTI ABBANDONO DA OGGI LEGGE/ Multe - cosa cambia : DISPOSITIVI ANTI ABBANDONO sui SEGGIOLINI: da OGGI è LEGGE. Codice della strada, tutti i dettagli del nuovo provvedimento salva bebè: esulta Meloni

Obbligo Seggiolini anti abbandono dal 7 novembre? Precisazioni sulle multe in arrivo : Davvero i seggiolini anti abbandono sono obbligatori da oggi 7 novembre? Con un'improvvisa accelerata rispetto ai tempi preventivati in un primo momento, lo scorso 7 ottobre la ministra dei Trasporti Paola De Micheli ha firmato il decreto attuativo della legge 117/2018 che di fatti è entrata in vigore proprio in queste ore (a distanza dei canonici 30 giorni).. Vanno chiarite tuttavia sia le nuove nome previste che la questione multe e sanzioni ...

Seggiolini antiabbandono : da giovedì 7 novembre scatta l'obbligo : in arrivo le maximulte : scatta giovedì 7 novembre l'obbligo di montare sulle auto i dispositivi di allarme per i Seggiolini, i cosiddetti sistemi antiabbandono. A ricordarlo è il ministero dei Trasporti,...

Dispositivi antiabbandono Seggiolini/ Da oggi sono legge : multe fino a 326 euro : Dispositivi antiabbandono seggiolini: da oggi sono legge. Previste multe fino ad un massimo di 326 euro a chi non si adegua

Scatta l'obbligo dei Seggiolini antiabbandono. Chi sgarra - paga caro : Scatta da oggi l’obbligo di montare sulle auto i dispositivi di allarme per i seggiolini, i cosiddetti sistemi ‘antiabbandono’ per chi trasporta minori di 4 anni. A ricordarlo è il ministero dei Trasporti, specificando che il regolamento di attuazione dell’articolo 172 del nuovo Codice della Strada in materia è stato pubblicato il 23 ottobre sulla Gazzetta Ufficiale, prevedendo l’entrata in vigore 15 ...

Seggiolini antiabbandono per bimbi da oggi obbligatori : multe fino a 326 euro e taglio di 5 punti della patente : Stop alla tragediee: scatta oggi, 7 novembre 2019, l'obbligo di montare sulle auto i dispositivi di allarme per i Seggiolini per bambini, i cosiddetti sistemi antiabbandono. A ricordarlo è...

Seggiolini antiabbandono : obbligo in vigore - scattano le multe : E’ scattato da oggi l’obbligo di montare sulle auto i dispositivi di allarme per i Seggiolini, i sistemi antiabbandono. A

Seggiolini antiabbandono - colpo di scena : da oggi sono obbligatori : Multe da 81 a 326 euro e meno 5 punti sulla patente per chi non si adegua. Per agevolare l'acquisto dei dispositivi...

Scatta l’obbligo dei Seggiolini antiabbandono : Roma, 6 nov. (Adnkronos) – Scatta giovedì l’obbligo dei dispositivi antiabbandono. Il regolamento di attuazione dell’articolo 172 del nuovo Codice della Strada specifica, ricorda il Mit, che l’obbligo riguarda l’installazione a bordo dei veicoli di un dispositivo di allarme la cui funzione è quella di prevenire l’abbandono dei bambini di età inferiore ai quattro anni. Si attiva nel caso di allontanamento del ...

Seggiolini anti abbandono - da oggi la legge in vigore : Ci siamo, scatta giovedì 7 novembre l'obbligo di montare sulle auto i dispositivi di allarme per i Seggiolini, i cosiddetti ‘sistemi antiabbandono' per chi trasporta minori di 4 anni. Per agevolare l'acquisto dei dispositivi, nel dl fisco è stato istituito un fondo con un incentivo di 30 euro per ciascun dispositivo acquistato. PD: "Sospendere momentaneamente le sanzioni per i ritardatari" Il Decreto del ministero dei Trasporti ha ...

Seggiolini antiabbandono - dal 7 novembre sono obbligatori. E scattano le multe : Come ricordato dal Ministero dei Trasporti, il 7 novembre scatta l’obbligo di dotare le proprie auto di Seggiolini con dispositivi di allarme antiabbandono, in caso di presenza a bordo minori di quattro anni. Come specificato nel Decreto del MIT, “potranno essere integrati all’origine nel seggiolino, oppure una dotazione di base o un accessorio del veicolo, ricompreso nel fascicolo di omologazione dello stesso oppure un sistema ...

Scatta l’obbligo dei Seggiolini antiabbandono : Roma, 6 nov. (Adnkronos) – Scatta giovedì l’obbligo dei dispositivi antiabbandono. Il regolamento di attuazione dell’articolo 172 del nuovo Codice della Strada specifica, ricorda il Mit, che l’obbligo riguarda l’installazione a bordo dei veicoli di un dispositivo di allarme la cui funzione è quella di prevenire l’abbandono dei bambini di età inferiore ai quattro anni. Si attiva nel caso di allontanamento ...

Colpo di scena : Seggiolini anti abbandono obbligatori da subito : La misura sarebbe dovuta scattare a marzo, invece partità dal 7 novembre. Le multe vanno da 81 a 326 euro e prevedono la decurtazione di 5 punti dalla patente