Sedicenne suicida a Forlì | il procuratore generale contro l’assoluzione dei genitori

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 7 novembre 2019) Si lanciò dal tetto di una scuola a, il 17 giugno 2014. Aveva 16 anni e lasciò un video in cui accusava i suoidi tormentarla. Il padre e la madre sono stati condannati in primo grado e successivamente assolti in appello dall’accusa di isitigazione al suicidio e maltrattamenti. Maquel verdetto insorge il sostitutodi Bologna Valter Giovannini che chiede alla Cassazione di pronunciarsi. “Da una oggettiva analisi di questa spaventosa vicenda si evince una volontà precisa di annientamento, da parte degli imputati, delle istanze provenienti dalla figlia, con continua svalutazione della sua personalità, delle sue naturali istanze di, del mancato volontario riconoscimento della eccezionale brillantezza del suo intelletto” scrive il magistrato nel ricorso agli ermellini. La sentenza di appello, che non ha ravvisato ...

