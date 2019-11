Se il Giornale è islamofobo lo è anche l' islam

Fonte : ilgiornale

(Di giovedì 7 novembre 2019) Alessandro Gnocchi Mentre mi trovavo negli Emirati, ho appreso con stupore che un mio libro viene citato in un report sull'ofobia in Europa e in Italia. Si intitola I nemici di Oriana. La Fallaci, l'e il politicamente corretto (Melville) ed è uscito nel 2016 prima di essere allegato, nel 2018, al. È stato presentato in festival notissimi e di fronte a persone di ogni tipo. Saranno stati tutti quantiofobi? Il libro ha venduto quasi ottomila copie (vere). Nessun lettore si è lamentato. Saranno ottomilaofobi? I nemici del titolo, come evidentea una sbrigativa lettura, non sono i musulmani ma i fanatici del politicamente corretto e gli italiani, privi di rabbia e di orgoglio. Questo dice la Fallaci nel suo articolo post 11 settembre, così famoso che molti hanno ritenuto superfluo leggerlo e capire cosa fosse. La Rabbia e l'Orgoglio è una ...

