Scossa di terremoto nell' Aquilano | avvertita anche a Roma

Terremoto a L’Aquila - Scossa di magnitudo tra 4.4 avvertita fino a Roma : gente in strada : Terremoto a L'Aquila: la magnitudo al momento stimata dall'Ingv è di 4.4. Il sisma è stato avvertito fino a Roma, ad Amatrice, nell'Alto Lazio e in provincia di Caserta. gente in strada ma al momento non si se ci siano danni a cose o persone.Continua a leggere

Intensa Scossa di terremoto al Centro Italia : primi dati e mappa : Poco fa, alle 18.35, una Intensa scossa di terremoto si è verificata al Centro Italia, facendo tremare una vasta area. Secondo le prime rilevazioni (non ancora ufficiali), la scossa è stata di...

Terremoto in tempo reale - Scossa in provincia di Messina - trema la terra in Sicilia : Solo pochi minuti fa una nuova scossa è stata registrata dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Roma. L’evento sismico ha interessato la provincia di Messina in Sicilia. Il Terremoto è stato localizzato nei pressi di Novara di Sicilia. Il Terremoto, di magnitudo 2.1, è avvenuto alle ore 7,28 di stamattina e ha interessato parecchi comuni della provincia di Messina. L’evento sismico è stato avvertito a Tripi, ...

Terremoto in tempo reale nuova Scossa tra Lazio e Abruzzo - trema la terra a Sora : La terra nelle prime ore di stamattina ha tremato sia nel Lazio che in Abruzzo. L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Roma ha segnalato un Terremoto a 7 chilometri da Sora in provincia di Frosinone nel Lazio. L’evento sismico, di magnitudo 2.5, si è verificato alle ore 4,39 di oggi. L’epicentro della scossa è stato localizzato a 5 chilometri da BalSorano in provincia dell’Aquila a una profondità di chilometri 14 dalla crosta ...

Scossa di terremoto e boato avvertiti a Macugnaga [DATI] : Una Scossa di terremoto ed un forte boato sono stati avvertiti questa mattina a Macugnaga, in valle Anzasca, una laterale dell’Ossola. L’evento magnitudo 2.9 è stato registrato dalla Sala Sismica INGV-Roma alle 05:02, con epicentro a 9 km ovest dal Comune di Macugnaga, a una profondità di 10 km. Non si segnalano danni a persone o cose. L'articolo Scossa di terremoto e boato avvertiti a Macugnaga [DATI] sembra essere il primo su Meteo ...

Scossa di terremoto magnitudo 6 nelle Vanuatu : Un terremoto magnitudo Mwp 6.0 si è verificato nelle Vanuatu alle 00:17:26 ora italiana, ad una profondità di 1 km. L’evento è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma. L'articolo Scossa di terremoto magnitudo 6 nelle Vanuatu sembra essere il primo su Meteo Web.

Campania : Scossa di terremoto zona Salerno ben avvertita - dati ufficiali INGV : Una scossa di terremoto di moderata entità è stata avvertita chiaramente oggi 5 novembre 2019, precisamente alle 16.24. sulla Campania meridionale e precisamente nel golfo di Salerno. Secondo i...