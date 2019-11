Scorta Liliana Segre | si dimette dirigente foggiano di Fratelli d' Italia dopo post

Vi serviva davvero la Scorta a Liliana Segre - per capire che l’Italia è antisemita? : Tutti (giustamente) preoccupati per Liliana Segre finita sotto scorta. Ma davvero non vi bastava la bava che scorre nei discorsi, al bar o in rete, per rabbrividire di fronte a questa violenza spacciata per autorevolezza e questo odio che si finge protezione di non si sa bene cosa. Abbiamo bisogno di una scorta per accendere la luce rossa dell'emergenza e poi ce la dimentichiamo subito, quella luce lì, accesa in fondo al corridoio come se ...

Liliana Segre sotto Scorta dopo le minacce razziste. Centro Wiesenthal : «Vergogna per l'Italia» : In seguito alle minacce via web e allo striscione di Forza nuova esposto nel corso di un appuntamento pubblico a cui partecipava a Milano, il prefetto Renato Saccone ha deciso di assegnare la tutela...

Liliana Segre con la Scorta : ma quale Belpaese? : Guardando al nostro Paese con occhio distaccato era impossibile pensare che potesse finire in altro modo. Ma spesso, quando la verità ci disturba, ci giriamo dall’altra parte. Oggi quella verità è proprio davanti ai nostri occhi e non ci sono più altre direzioni verso le quali volgere lo sguardo. In Italia, nel 2019, una senatrice a vita, ma soprattutto una signora di 89 anni, ebrea, sopravvissuta ai campi di sterminio nazisti e colpevole (fa ...

Liliana Segre - se la Storia deve vivere sotto Scorta : Mi sono chiesta cosa possa dare più fastidio della senatrice Segre. La sua Storia così carica di significato, il suo comportamento educato e fiero. Il suo essere divenuta il simbolo del pericolo di una degenerazione collettiva, la rappresentazione vivente del punto più basso di una lenta e inesorabile deriva culturale e umana, l’incarnazione di un passato così abominevole, che rifiutiamo di credere che possa ...

Liliana Segre sotto Scorta dopo le minacce a sfondo razziale. Salvini : «Anche io ne ricevo» : In seguito alle minacce via web e allo striscione di Forza nuova esposto nel corso di un appuntamento pubblico a cui partecipava a Milano, il prefetto Renato Saccone ha deciso di assegnare la tutela...

Liliana Segre da oggi avrà la Scorta : le prime foto con i due agenti : Le prima immagini della senatrice a vita, 89 anni, a braccetto di due uomini della scorta: la decisione è stata presa mercoledì a causa di insulti e minacce

Antisemitismo - Liliana Segre da oggi sarà sotto Scorta dopo le minacce ricevute : La senatrice a vita Liliana Segre da oggi sarà sotto scorta per la sua sicurezza personale. Lo ha deciso il Comitato per l'ordine pubblico e la sicurezza, che ha considerato molto gravi gli insulti ricevuti dalla Segre in questi ultimi giorni. Come si ricorderà, la donna è stata deportata presso il campo di concentramento di Auschwitz, dove i nazisti hanno sterminato milioni di Ebrei. Quando la donna fu rinchiusa nel lager aveva solo 14 anni. Da ...

Insulti e minacce - sotto Scorta la senatrice Liliana Segre : Le numerose minacce e gli Insulti nei confronti della senatrice a vita Liliana Segre hanno spinto il prefetto di Milano Renato Saccone e il Comitato per l'ordine pubblico e la sicurezza da lui presieduto ad assegnare la scorta alla senatrice.Liliana Segre, sopravvissuta al campo di concentramento di Auschwitz, ad un anno di lavori forzati quando aveva appena 14 anni e al campo di concentramento di Ravensbrück, sarà ora accompagnata in ogni ...

Assegnata la Scorta a Liliana Segre : La senatrice a vita Liliana Segre avrà la scorta. La decisione è stata presa dal prefetto di Milano, Renato Saccone durante una riunione del Comitato per l'ordine e la sicurezza, ed è arrivata in seguito alle minacce via web e allo striscione di Forza Nuova esposto nel corso di un appuntamento pubblico a cui la senatrice partecipava. La notizia è riportata da diversi quotidiani.

Liliana Segre sotto Scorta : viviamo in un mondo al contrario : Liliana Segre costretta alla scorta per le minacce e gli insulti ricevuti. Perché viviamo in un mondo al contrario, dove i buoni devono essere messi sotto scorta, e i cattivi comandano e sono i responsabili del clima di intolleranza che ha portato una donna di 89 anni, espulsa dalla scuola a 8 anni, e poi a 13 anni deportata ad Auschwitz, a vivere oggi sotto scorta.Continua a leggere

Insulti e minacce online - Liliana Segre da oggi sotto Scorta : Da oggi, Liliana Segre è sotto scorta. I carabinieri del Comando provinciale di Milano le garantiranno la misura di protezione, come è stato deciso durante il Comitato per la sicurezza e l’ordine pubblico presieduto dal prefetto Renato Saccone con i vertici cittadini delle forze dell’ordine. Due carabinieri, con un’auto a disposizione, la accompagneranno in ogni suo spostamento (si tratta del livello più bando di tutela). La senatrice a vita, ...

Liliana Segre - assegnata la Scorta alla senatrice dopo le minacce a sfondo razziale : In seguito alle minacce via web e allo striscione di Forza nuova esposto nel corso di un appuntamento pubblico a cui partecipava a Milano, il prefetto Renato Saccone ha deciso di assegnare la tutela...

Liliana Segre - da oggi la senatrice a vita avrà la Scorta : La senatrice a vita Liliana Segre da oggi avrà due carabinieri del Comando provinciale di Milano che la accompagneranno in ogni suo spostamento. La decisione è arrivata nel pomeriggio di ieri dal Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica presieduto dal prefetto Renato Saccone, su indicazioni anche del ministro dell’Interno Luciana Lamorgese. Protezione personale per la senatrice a vita Una decisione che arriva in seguito alle minacce via web ...

Da oggi Liliana Segre avrà la Scorta : Troppi insulti e minacce : Da oggi Liliana Segre avrà la scorta. I carabinieri del comando provinciale di Milano garantiranno la propria presenza al fianco della senatrice a vita a ogni evento pubblico. La misura di protezione - che già da tempo era sotto esame - è stata disposta nel pomeriggio di ieri, nel corso del Comitato per la sicurezza e l'ordine pubblico presieduto dal prefetto Renato Saccone e al cui tavolo erano presenti anche i vertici cittadini delle forze ...