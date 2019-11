Scorta a Segre | Salvini difende la senatrice ma si prende la scena | “Anche io minacciato

Assegnata la Scorta a Liliana Segre : La senatrice a vita Liliana Segre avrà la scorta. La decisione è stata presa dal prefetto di Milano, Renato Saccone durante una riunione del Comitato per l'ordine e la sicurezza, ed è arrivata in seguito alle minacce via web e allo striscione di Forza Nuova esposto nel corso di un appuntamento pubblico a cui la senatrice partecipava. La notizia è riportata da diversi quotidiani.

Liliana Segre sotto Scorta : viviamo in un mondo al contrario : Liliana Segre costretta alla scorta per le minacce e gli insulti ricevuti. Perché viviamo in un mondo al contrario, dove i buoni devono essere messi sotto scorta, e i cattivi comandano e sono i responsabili del clima di intolleranza che ha portato una donna di 89 anni, espulsa dalla scuola a 8 anni, e poi a 13 anni deportata ad Auschwitz, a vivere oggi sotto scorta.Continua a leggere

Quanto è sprofondato in basso un Paese che deve mettere sotto Scorta Liliana Segre? : Mai avrebbe pensato che a 90 anni, sopravvissuta ai campi di sterminio, si sarebbe ritrovata a doversi muovere sotto scorta...

