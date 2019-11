Schede SD per fotocamere | le migliori da comprare

La possibilità di raggruppare le Schede di Google Chrome è in roll out per tutti i dispositivi Android : Google ha annunciato una nuova funzionalità che migliora la gestione delle schede del browser Google Chrome su Android. In maniera simile ad altri browser, ora potrete organizzare le schede di una stessa categoria in gruppi. In maniera simile ad altri browser, ora potete organizzare le schede in gruppi. Ad esempio è possibile creare un gruppo per ogni categoria come per le schede private, le schede di lavoro o quelle per i viaggi. L'articolo La ...