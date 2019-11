Samsung | per il 2020 | ha piani molto ambizioni per la sua nuova gamma di smartphone

Arriva la terza beta di Android 10 per la gamma Samsung Galaxy S10 : Samsung continua lo sviluppo di Android 10 e della One UI 2.0 e quest'oggi rilascia la terza beta dell'OS di Google per la gamma Galaxy S10 L'articolo Arriva la terza beta di Android 10 per la gamma Samsung Galaxy S10 proviene da TuttoAndroid.

Samsung e Sony raggiungono obiettivi diversi : Xperia perde nuovi servizi : Sony negli ultimi tempi, nel tentativo di riorganizzare la propria struttura, ha interrotto alcuni dei propri servizi offerti agli utenti Xperia. Ecco quali sono

Samsung rilascia un altro aggiornamento per le Galaxy Buds migliorandone la stabilità del Bluetooth : Samsung rilascia un altro aggiornamento per le Galaxy Buds migliorandone la stabilità della connessione Bluetooth. Avete già ricevuto il nuovo firmware?

Risolutivo anche per il Samsung Galaxy Note 9 l’aggiornamento di novembre : Ha ricevuto la patch di sicurezza di novembre 2019 anche il Samsung Galaxy Note 9, ad un solo giorno di distanza dall'avvenuto rilasciato per i Samsung Galaxy S9 e S9 Plus. Quale potrebbe essere stato il motivo di questa improvvisa accelerata? Come spiegato ieri in questo articolo, entrambi i dispositivi soffrivano di una particolare falla di sicurezza che li ha esposti a diversi attacchi hacker nelle scorse settimane: la patch di sicurezza di ...

Buono sconto Samsung per i problemi tecnici della promo decennale : come richiederlo : Lo scorso 30 ottobre abbiamo assistito alla seconda ondata promozionale (lanciata in occasione del decennale della serie Galaxy) valida per l'acquisto di un Samsung Galaxy a prezzo scontato, che, anche in quella circostanza, ha visto il sopraggiungere di problemi tecnici che hanno impedito la chiusura della transazione ad alcuni utenti. L'azienda sudcoreana ha voluto scusarsi per l'accaduto con i clienti impattati, mettendo a loro disposizione ...

Le smart TV Samsung più datate perderanno Netflix da dicembre - ma le soluzioni non mancano : Samsung ha fatto sapere, con un comunicato sul sito ufficiale, che dal prossimo primo dicembre 2019 le sue smart TV più datate non saranno più compatibili con il servizio di streaming video Netflix. Gli utenti in possesso di una di queste smart TV perderanno dunque la possibilità di accedere al catalogo online e riprodurre film e serie TV, nonostante siano in possesso di un regolare abbonamento. Il colosso coreano non ha fornito molte ...

Prima mossa pre Black Friday 2019 per Samsung : in regalo Galaxy Buds con 8 smartphone : Arrivano le prime mosse ufficiali da parte di Samsung in vista del Black Friday 2019, considerando il fatto che da oggi 6 novembre possiamo considerare ufficiale una promozione che fa il paio con la recente valutazione dell'usato per alcuni suoi device, anche se come riportato pochi giorni fa in quel caso tocca concentrarsi sulle stime di TIM. Nello specifico, questo mercoledì ci sono buone notizie per tutti coloro che intendono portarsi a casa ...

Ecco una buona notizia per chi ha avuto problemi durante il Samsung "Power of 10 Celebration" : Gli utenti Samsung che non sono riusciti a terminare il processo di acquisto durante il Power of 10 Celebration possono sfruttare un voucher sconto

Fuori dal comune la fotocamera a periscopio del Samsung Galaxy S11 : differenze con S10 : Potrebbe essere sostanziale e molto significativa la differenza tra il Samsung Galaxy S11 ed il Galaxy S10, almeno per quanto riguarda la fotocamera. Chi pensava che con la menzione dei megapixel portata alla vostra attenzione nella giornata di ieri con un pezzo specifico si fossero esaurite le indiscrezioni sul top di gamma Android 2020, evidentemente si sbagliava di grosso. Oggi 5 novembre, infatti, possiamo soffermarci su alcuni plus ...

Fondamentale per Samsung Galaxy S9 l’aggiornamento di novembre : roll-out avviato : Si difendono ancora bene i Samsung Galaxy S9 e S9 Plus, che stanno iniziando a ricevere la patch di sicurezza di novembre 2019, di cui vi abbiamo divulgato i dettagli relativi al bollettino ufficiale proprio stamattina in questo articolo dedicato. Dopo aver impattato i Samsung Galaxy S10 ed i Note 10, ecco arrivare il turno anche degli ex top di gamma del brand asiatico, che tengo perfettamente il passo nonostante l'avanzare dei mesi. La ...

Possedete un Samsung Galaxy S10? L'app PlayGalaxy Link ha un regalo per voi : L'applicazione di streaming per videogiochi PlayGalaxy Link adesso supporto il Samsung Galaxy S10, S10 5G, S10e e S10+

Ci sono brutte notizie per la divisione di sviluppo CPU di Samsung : Samsung ha avviato l'iter per la chiusura della divisione sviluppo CPU

Bel problema risolto per il Samsung Galaxy S10 Plus con la patch di novembre in Italia : Arrivano alcune indicazioni molto interessanti, oggi 4 novembre, per tutti coloro che in questi mesi hanno deciso di acquistare un Samsung Galaxy S10 Plus, considerando il fatto che il produttore coreano ha iniziato a distribuire la patch di novembre anche qui in Italia. Dopo le informazioni preliminari emerse nei giorni scorsi, come avrete notato dal nostro articolo, diventa pertanto importante concentrarsi sugli effetti che un pacchetto ...

Ecco le ultime anticipazioni su Nokia 2.3 - Motorola One Hyper e Samsung W20 : Scopriamo insieme le ultime anticipazioni su tre nuovi smartphone in arrivo: stiamo parlando di Nokia 2.3, Motorola One Hyper e Samsung W20