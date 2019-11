“Salvo per miracolo” Vittorio Sgarbi choc | cosa è successo al critico d’arte

Fonte : caffeinamagazine

(Di giovedì 7 novembre 2019) Chi dice “Capra!” pensa subito a: esagitato, rumoroso, vivace ma molto colto, ild’arte è da tantissimi anni ormai una figura centrale della televisione italiana. E proprio stasera tornerà in Rai, ospite del fortunato programma di Raffaella Carrà, dal titolo “A raccontare comincia tu”. E stasera (appuntamento alle 21:20 su Rai 3)racconterà alla biondissima Carrà le sue storie personali più intime, compresa quella volta in cui ha rischiato la vita. “A raccontare comincia tu”, programma basato su un format spagnolo di nome “Mi casa es la tuya” (“Casa mia è casa tua”, ndr) in questa terza puntata della seconda stagione entrerà nella residenza romana di, dopo aver fatto visita a Renato Zero in apertura di stagione e dopo la chiacchierata della scorsa settimana con Loretta Goggi. ...

redazioneiene : Alvin è in salvo nella nostra ambasciata a Beirut con @luigipelazza e sta per rientrare in Italia #LeIene - ItaliaViva : .@marattin:«Anche le pareti di Palazzo Chigi sanno che in tutti i vertici ci siamo opposti ad ogni forma di increme… - emergenzavvf : In salvo un parapendista precipitato sul Monte Valinis (PN): raggiunto via terra da squadre dei #vigilidelfuoco, è… -