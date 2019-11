“Saluto romano non è reato” | politici di Imperia assolti dall’accusa di apologia del

Fonte : fanpage

(Di giovedì 7 novembre 2019) Il giudice monocratico del Tribunale diha assolto dall'accusa didel fascismo l'ex assessore del Comune di Diano Castello () ed esponente di Forza Nuova Manuela Leotta e il sanremese Eugenio Ortiz. Nel 2015 avevano fatto il salutoe gridato "presente" durante una celebrazione in memoria dei caduti della Repubblica sociale italiana.

