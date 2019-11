Salute | il tabacco viene consumato dal 47 3% degli studenti italiani

Fonte : meteoweb.eu

(Di giovedì 7 novembre 2019) A provare il fumo di sigaretta almeno una volta nella vita sono stati, nel 2018, il 56,9%, circa un milione e mezzo, con un andamento in calo costante dal 2000, quando rappresentavano il 67,5%. La prevalenza aumenta con l’eta’ mentre, per quanto riguarda il sesso, dopo i 16 anni le femmine mostrano quote piu’ alte dei coetanei, con una forbice che torna ad ampliarsi nel 2018 (55,9% vs 58,0%) dopo la riduzione registrata nel 2011. Questi sono i dati contenuti in ESPAD Italia, la ricerca sui comportamenti d’uso di alcol,e sostanze illegali nella popolazione studentesca italiana (15-19 anni), condotta dall’Istituto di fisiologia clinica del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr-Ifc) di Pisa. Considerando il fumo di almeno una sigaretta al giorno, circa 600 milahanno fumato nel 2018, pari al 21.7%intervistati, il ...

