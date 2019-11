Salini Impregilo | Buia Ance | ‘progetto Italia non è operazione sistema’

Salini Impregilo : Cda esercita delega ad aumentare capitale : Roma, 6 nov. (Adnkronos) – Il Cda di Salini Impregilo, che si è riunito oggi, ha deliberato di dare avvio all’esercizio integrale della delega allo stesso attribuita ad aumentare il capitale sociale in via inscindibile, a pagamento e con esclusione del diritto di opzione, per un importo, comprensivo dell’eventuale sovrapprezzo, di 600 milioni di euro. Lo rende noto il gruppo in un comunicato. L'articolo Salini Impregilo: ...

Salini Impregilo - nell'ultimo anno coinvolte 1.500 aziende italiane : Sono 1.500 le aziende italiane coinvolte da Salini Impregilo nell'ultimo anno, con contratti per lavori in tutto il mondo di circa un

Nel 2019 nuovi ordini da record per Salini Impregilo : "Il 2019 e' un anno record per il Gruppo Salini Impregilo, con oltre 20 miliardi di potenziali nuovi ordini. Strategia commerciale di consolidamento

Ferrovia leggera in Canada : sarà realizzata da Salini Impregilo e Astaldi : Salini Impregilo e Astaldi, membri del consorzio Mobilinx, si sono aggiudicati il contratto per i lavori di una Ferrovia leggera in Canada

Salini Impregilo : Salini - ‘Trevi per ora non in progetto - contatti con Pizzarotti’ : Milano, 4 ott. (Adnkronos) – Di progetto Italia fa già parte Cossi e sono già stati aperti “anche altri cantieri”. contatti in corso ci sono con Pizzarotti, riferisce l’ad di Salini Impregilo, Pietro Salini, al termine dell’assemblea. “E’ uno dei soggetti che operano nel grande genio civile, quindi una delle aziende a cui progetto Italia rivolge la sua attenzione: sono in corso dei contatti”. ...

Salini Impregilo : Salini - ‘presidente lo decide Cdp - ci aspettiamo competenze’ : Milano, 4 ott. (Adnkronos) – “Non è un aspetto che dobbiamo decidere noi, spetta a Cdp l’indicazione del presidente. Ci aspettiamo un presidente che abbia delle competenze e lo status per poter gestire una società che oggi è tra i principali attori economici del Paese”. Così Pietro Salini, ad di Salini Impregilo, a chi gli chiedeva se avessero già deciso chi sarà il presidente della nuova società con Cdp e anche ...

Salini Impregilo : assemblea approva aumento 600 mln per Progetto Italia : Milano, 4 ott. (Adnkronos) – L’assemblea straordinaria di Salini Impregilo ha approvato a maggioranza l’aumento di capitale da 600 milioni decisivo per la partenza di Progetto Italia. I soci, riuniti a Milano, sono chiamati ad approvare anche diverse modifiche allo statuto sociale del gruppo, tra cui il cambio di denominazione. La società non si chiamerà più Salini Impregilo, ma con l’ingresso di Cdp e il ...

Regina di Danimarca inaugura metro Copenaghen di Salini Impregilo : Regina di Danimarca inaugura metro Copenaghen di Salini Impregilo."Siamo molto orgogliosi di celebrare l'inaugurazione di Cityringen"