Roma | ultras della Lazio accoltellano due tifosi del Celtic | l’assalto al pub in pieno

Roma - due tifosi del Celtic accoltellati da ultras laziali : Roma, due tifosi del Celtic accoltellati da ultras laziali – Denunciati due tifosi scozzesi, teppisti in azione anche a Trastevere e in Prati – Tensione alta a Roma a poche ore da Lazio-Celtic, gara valida per la quarta giornata della fase a gironi di Europa League. Dopo le indiscrezioni delle scorse ore è lo stesso club scozzese a confermare che due suoi tifosi “sono stati accoltellati la scorsa notte. Entrambi si trovano in ...