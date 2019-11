Roma | tifosi del Celtic accoltellati da ultras laziali | è caccia ai responsabili

Roma - due tifosi del Celtic accoltellati davanti a un pub : “Ricoverati ma condizioni non gravi” : Due tifosi del Celtic sono stati accoltellati all’esterno di un pub al centro di Roma. Secondo le prime informazioni, i due si trovavano insieme con altri connazionali in una birreria di via Nazionale quando sono stati aggrediti da alcune persone, presumibilmente ultrà della Lazio, che si sono poi dileguati. Sul posto è intervenuta la polizia e alcune auto mediche. Le condizioni dei tifosi non sarebbero gravi. Questa sera, allo Stadio Olimpico, ...

Roma-Napoli - Insigne : ”Chiediamo scusa ai tifosi - abbiamo commesso degli errori” : Chiediamo scusa ai tifosi, possiamo e dobbiamo dare di più”. Lorenzo Insigne esprime il proprio rammarico e quello della squadra per la sconfitta contro la Roma. ROMA NAPOLI Insigne – Lorenzo Insigne, attaccante del Napoli, dopo la sconfitta subita all’Olimpico contro la Roma esprime tutto il suo rammarico per il match perso e chiede scusa ai tifosi azzurri. Queste le sue parole: “Purtroppo è un momento che gira ...

Roma-Borussia - tre arresti e sei Daspo per tifosi tedeschi : Roma – Il bilancio del servizio della Polizia allo stadio Olimpico, prima e dopo Roma-Borussia Moenchengladbach, terza giornata dei gironi di Europa League, parla di sei Daspo e tre arresti, tutto a carico di tifosi tedeschi. Per due supporter è scattato tale provvedimento perchè prima del match, durante l’ingresso all’impianto, sono stati trovati in possesso di fumogeni e di un passamontagna. Durante le fasi di deflusso ...

Europa League - a Roma scatta il piano sicurezza. Attesi 6mila tifosi tedeschi : La sfida di giovedì prossimo tra Roma e Borussia Moenchengladbach desta una certa preoccupazione, scrive la Gazzetta dello Sport. La partita è valida per l’Europa League e nella Capitale sono Attesi tra i 5 e i 6mila tifosi tedeschi. Un afflusso da controllare con attenzione, anche se non è scattata l’allerta. I tifosi del Borussia non sono infatti considerati tra i più pericolosi ma c’è il precedente del 2013, quando vennero a ...

Samp-Roma 0-0 - tensione fra i tifosi a Brignole e davanti allo stadio : A Marassi, "contatto" fra un gruppo di circa 70 supporter giallorossi e alcuni blucerchiati: scambio di urla e insulti, poi sono arrivati gli agenti e hanno riportato l'ordine

Ranieri : “La Roma? La conosco bene. Mi voglio far volere bene dai nostri tifosi” : Un esordio singolare quello di Claudio Ranieri sulla panchina della Sampdoria. Nel giorno del suo compleanno avrà come avversaria la Roma che ha allenato fino alla scorsa estate. La partita di domani corre il rischio di essere rimandata per la forte pioggia prevista su Genova, ma Ranieri ha tenuto la sua conferenza stampa prima del match. “Ogni sabato sera faccio un punto della situazione, raccolgo le sensazioni della settimana e decido chi ...

"Grazie a Roma e ai tantissimi tifosi presenti allo Stadio Olimpico : ci avete fatto emozionare!" : “Il settimo sigillo è il più bello perché ci porta a Euro 2020. Grazie a Roma e ai tantissimi tifosi presenti allo Stadio Olimpico: ci avete fatto emozionare! Grazie ai bambini del Bambin Gesù: ci avete dato forza e coraggio. Viva l’Italia!”. Sono le parole del ct azzurro Roberto Mancini, via Twitter, dopo il successo di ieri sera per 2-0 sulla Grecia che ha regalato alla Nazionale la qualificazione ...

Saluto militare e bandiere della Turchia - i tifosi della Roma attaccano Under : “Qua non sopportiamo assassini” : Sta facendo molto rumore il post su Twitter pubblicato dall’attaccante della Roma Cenzig Under, tra l’altro pronto al rientro dopo lo stop per infortunio. Il calciatore ha pubblicato una foto con lui che esulta con la maglia della Roma ed il Saluto militare. A corredo, le bandiere della Turchia. Sui social scattano le polemiche di tifosi e non per un messaggio interpretato come sostegno all’esercito turco impegnato nei ...