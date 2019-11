Roma | due tifosi del Celtic accoltellati fuori da un pub del centro storico

Europa League - accoltellati a Roma due tifosi del Celtic : aggressione riconducibile agli ultras della Lazio : accoltellati due tifosi del Celtic fuori da un pub di Roma: l’aggressione sarebbe riconducibile agli ultras della Lazio Nella notte fra mercoledì e giovedì due tifosi del Celtic Glasgow sono stati accoltellati fuori da un pub di Roma. I due supporter, uno scozzese ed un tedesco, arrivati insieme ad altri 9000 tifosi nella Capitale per la sfida di Europa League fra Lazio e Celtic, sono stati accerchiati da 7-8 persone e poi aggrediti: ...

Rifiuti Roma - denunciati dai carabinieri due manager di Ama per stoccaggio illecito : L’emergenza Rifiuti di giugno a Roma costa una denuncia penale dei carabinieri del Noe ai danni di due manager di Ama Spa, la società che gestisce la raccolta dell’immondizia nella Capitale. È la prima volta, in Italia, che i vertici di un’azienda pubblica vengono indagati in queste circostanze. L’ex consigliere d’amministrazione Ama, Massimo Ranieri (quello che fra i tre aveva la delega “operativa”) e l’attuale direttore operativo di Ama, ...

Roma - rapina con sparatoria a Cinecittà in un bar : ladro ucciso - due feriti. Il titolare è grave : rapina con spari a Roma nel bar-tabaccheria "Caffè Europeo" a Cinecittà, in via Ciamarra 186. Un uomo, Ennio Proietti, 69 anni, è morto e altri due sono rimasti feriti....

Andrea Scanzi presenta il libro “Il Cazzaro verde” con due eventi speciali a Milano e Roma : EVENTO SPECIALE Dal bestseller omonimo Andrea Scanzi presenta IL Cazzaro VERDE Ritratto scorretto di Matteo Salvini Chi è davvero Matteo Salvini? Ce lo racconta Andrea Scanzi, col suo stile ironico e irriverente, in questo libro che segue a ruota i bestseller Renzusconi e Salvimaio. Salvini appare qui non come il “nuovo fascista”, bensì – per dirla con Montanelli – come uno sbilenco “guappo di cartone”. E i guappi, ...

Roma - incidente tra due autobus in piazza dei Cinquecento : tre passeggeri feriti : Tre passeggeri feriti in modo lieve. È il bilancio di un incidente tra due autobus avvenuto questo pomeriggio a piazza dei Cinquecento, a Roma. Secondo quanto riporta il Messaggero il...

Ultimi sondaggi elettorali Emilia Romagna e Calabria - in tutte le due regioni sale centrodestra - arrancano Pd e M5S : Sarà “election day”. Il 26 gennaio si voterà sia in Calabria che in Emilia Romagna e proprio dall’esito delle urne potrebbe uscire una grande sorpresa sia per gli abitanti delle due regioni che per tutti gli italiani. La vittoria del centrodestra, in Calabria è in netto vantaggio ma anche in Emilia Romagna la sua candidata sembra essere al momento vincente, potrebbe dare la spallata definitiva al governo di Giuseppe Conte. Matteo ...

Incidente sulla Roma-Fiumicino : muore Rebecca - 20 anni di Ostia. Due feriti gravi : Un grave Incidente sulla autostrada Roma-Fiumicino ha causato la morte di Rebecca Spera (in una prima versione avevamo scritto Roberta, ce ne scusiamo con i lettori), 20 anni, di Ostia e il...

