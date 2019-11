Rifiuti | Trizzino M5S a Miccichè | ‘vi siete incaponiti con una legge inutile’

Fonte : calcioweb.eu

(Di giovedì 7 novembre 2019) Palermo, 7 nov. (Adnkronos) – “Caro‘di passare alla storia” non mi interessa. Abbiamo prospettive diverse, me ne rendo conto: io più umilmente, vorrei risollevare le sorti della Sicilia da uno dei suoi problemi atavici. La riforma deidel suo governo non funziona ed ho spiegato i motivi in Aula. Si guardi la replica e se vuole posso anche spiegarglielo di nuovo. Vicon unainutile e lo hanno capito pure i vostri deputati”. Giampiero, deputato regionale del M5S in Sicilia, replica così, attraverso l’Adnkronos, al Presidente dell’Assemblea regionale siciliana, Gianfranco, che oggi, in una intervista ha detto: “C’è gente che vuole distruggere tutto, questa è la verità.e Cappello, che sono esperti nel settore, difficilmente passeranno alla storia perché sono ...