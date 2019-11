Ricerca | Fondazione Fadoi e Fondazione Roche | industria finanzia fino al 95% degli studi

Da sabato 9 novembre tornano in oltre 1.000 piazze i Cioccolatini della Ricerca di Fondazione AIRC : Da domenica 3 a domenica 10 novembre tornano I Giorni della Ricerca di Fondazione AIRC . Un appuntamento che da venticinque anni cresce e si rinnova per raccontare al pubblico i progressi raggiunti nell’ambito della prevenzione, della diagnosi e della cura del cancro, e presentare le nuove sfide che AIRC e la comunità scientifica si trovano ad affrontare per rendere i tumori sempre più curabili. Un percorso lungo otto giorni che coinvolgerà le ...

Lo shopping finanzia la Ricerca della Fondazione Veronesi : Si chiama #Disegniamounfuturosenza ed è una campagna ideata dal retailer multimediale di shopping Qvc, pensata per svilupparsi per tutto ottobre, il mese dedicato alla prevenzione e alla lotta contro i tumori al seno. «In un mondo sempre più distratto, in un mondo che fatica a comprendere le priorità, in un mondo in crisi sociale che toglie aria ai sogni, è importante dare forza a quei sogni – si legge in una nota del gruppo – tornare a ...