Repubblica | lo spogliatoio ha messo in discussione anche la leadership di Ancelotti

(Di giovedì 7 novembre 2019) I calciatori del Napoli erano tutti uniti contro il ritiro. Tutti e 25, come riporta, si sono schierati martedì sera nellocontro la decisione del presidente di chiuderli in ritiro fino a domenica. E nel’intervento diè servito a fargli cambiare idea Vano pure il tentativo di mediazione negli spogliatoi del San Paolo di Carlo, che non è riuscito ad imporsi sul suo gruppo e alla fine è stato l’unico ad obbedire al diktat della sua società, passando rispettosamente la notte a Castel Volturno. È stata dunque messa inladel tecnico, la cui panchina non è però per il momento in pericolo, nonostante la spada di Damocle dell’anticipo di dopodomani con il Genoa. L'articolo: lohainladiilNapolista.

