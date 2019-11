Renzi vuole il modello Marchionne Ecco il piano per salvare l' ex Ilva

Pensioni anticipate uscita quota100 : Pd vuole correttivi - Renzi lo stop subito dal 2020 : Continuano le tensioni interne alla maggioranza nell'approvazione della legge di Bilancio 2020, soprattutto sul fronte delle Pensioni anticipate con uscita a quota 100. Infatti, oltre agli altri nodi che vanno dal cuneo fiscale alle auto aziendali, dalle chiusure domenicali all'acqua pubblica, è scontro sulla misura che consente l'uscita a partire dai 62 anni unitamente ad almeno 38 anni di contributi versati introdotta nella legge di Bilancio ...

Pensioni anticipate e LdB2020 - Salvini : 'Renzi vuole cancellare quota 100' : Le ultime novità sulle Pensioni ad oggi 4 novembre 2019 vedono crescere i toni delle dichiarazioni politiche riguardanti le Pensioni anticipate tramite la quota 100 e la necessità di superare la legge Fornero. Da Italia Viva si conferma che il provvedimento di flessibilità approvato dallo scorso esecutivo non rappresenta una soluzione valida per tutti i lavoratori e necessita di un ripensamento. Un proposito contro il quale risulta assolutamente ...

Renzi insiste : "Chi vuole alzare le tasse fa un regalo a Salvini". : "Letti i commenti ribadisco: chi vuole abbassare le tasse non è contro il Governo, ma fa un favore al Governo. Chi le vuole alzare come nel caso delle auto aziendali, fa invece un regalo a Salvini ed un danno agli italiani". Lo scrive su Twitter, il leader di Italia viva, Matteo Renzi, in risposta a chi nella maggioranza lo accusa di mettere a repentaglio la stabilità del governo. E su Facebook insiste: "Abbiamo fatto un Governo ...

Conte difende Renzi : “Nessuno sta pensando al voto - non vuole far cadere governo” : Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, non mette in dubbio la buona fede di Matteo Renzi e si dice convinto che il leader di Italia Viva non sta pensando a far cadere il governo e a tornare al voto: “Nessun sospetto, dobbiamo lavorare concentrati. Queste sono ricostruzioni, fantasie, fermarsi a fare queste elucubrazioni non ha molto senso".Continua a leggere

Matteo Renzi - il piano per un nuovo ribaltone. Nome clamoroso : chi vuole mettere al posto di Conte : Il "presidente europeista" obiettivo dichiarato da Matteo Renzi per questa legislatura potrebbe portare a un clamoroso ribaltone a Palazzo Chigi. Con un colpo di teatro assai simile a quello che ha portato all'alleanza con il M5s, l'ex segretario del Pd oggi leader di Italia Viva dal palco della Leo

Matteo Renzi la vuole - Mara Carfagna lo umilia : "Non voglio un altro padrone" : «L' evidente speranza di Renzi è quella di una implosione di Forza Italia: io invece continuo a sperare e a lavorare affinché il partito abbia l' intelligenza, l' energia e il coraggio di conservare la sua identità di movimento repubblicano, moderato, liberale e riformista con i piedi ben piantati n

Matteo Renzi alla Leopolda : "Legislatura fino al 2023 - chi vuole può scendere prima dal treno" : Italia Viva non sarà la causa della fine del Conte bis, perché questa legislatura deve durare fino al 2023. È questo, in sostanza, il messaggio di Matteo Renzi dal palco della Leopolda. Cravatta e camicia, sale sul palco intorno alle 12.30, dopo Teresa Bellanova, e inizia con un riferimento all’addio al Pd: “Popolo della Leopolda non avere paura. Quando uno fa una scissione è possibile che ciò che ...

Leopolda 10 - Boschi : “Il Pd è diventato il partito delle tasse. Asse Di Maio-Renzi? Nessuno vuole ostacolare Conte” : “Il Pd sta diventando il partito delle tAsse“, mentre “noi non siamo il partito delle tAsse, noi le abbiamo sempre abbassate e vogliamo evitare che aumentino”. Lo ha affermato Maria Elena Boschi, capogruppo alla Camera di Italia Viva, a margine dei lavori della Leopolda 10 a Firenze. “Un Asse tra Renzi e Di Maio contro il governo? Non c’è la volontà di mettere in difficoltà Conte, ma quella di aiutare i ...

Matteo Renzi vuole sfidare Matteo Salvini al Nord e cerca Mara Carfagna : Matteo Renzi ha difronte a sé due strade: "Seguire il modello Alfano" che "significherebbe accontentarsi di usare il potere guadagnato in questa legislatura per provare a strappare qualche parlamentare a Forza Italia (come provò a fare Alfano)" oppure, scrive Claudio Cerasa su Il Foglio, "seguire il

Per fare un partito ci vuole un albero. La nuova sfida tra Renzi e Zingaretti è green : Roma. Prima gli alberi erano solo nei simboli di partito (Ulivo, Quercia), adesso il centrosinistra - un po’ a corto di idee - ha deciso di mettersi sulla scia di Greta e di piantarli direttamente. Matteo Renzi annuncia che domani alla Leopolda ci sarà “la cerimonia di presentazione del simbolo che

Luigi Di Maio - lo sfogo di Giuseppe Conte : "Matteo Renzi gli vuole far credere che sarà premier" : Matteo Renzi gioca d'astuzia. Almeno è quello che crede Giuseppe Conte, da settimane messo in guardia da tutti sul rottamatore fiorentino. A credere che il leader di Italia Viva possa ribaltare le sorti giallo-rosse sono gli stessi Renziani: "Tanto uno che fa il premier al suo posto si trova", dicon

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 16 Ottobre : Chi vuole manette e chi carezze. Guerra all’evasione fiscale? Per Conte la soglia dei contanti deve scendere a mille euro - a Renzi va bene a 3 mila : Conti pubblici Manovra, la pace giallorosa. Quota 100 non viene toccata Via libera – In serata il governo approva il Documento di bilancio e lo invia a Bruxelles. Nel dl Fiscale tasse sulle vincite e multe a chi non usa il Pos. Via la norma sulle sim di Patrizia De Rubertis e Carlo Di Foggia Merdogan di Marco Travaglio Che il presidente turco Recep Tayyip Erdogan sia una merdaccia è un dato ormai acquisito, tant’è che nessuno si ...

Dopo Renzi è il turno di Conte. Salvini vuole un altro duello televisivo : "Quando vuoi, all'ora che vuoi, sul canale che vuoi". Il leader della Lega ha già identificato il prossimo sfidante da portare davanti alle telecamere di una televisione: "Giuseppi". Il nome del Premier Giuseppe Conte, nella ormai famosa storpiatura fatta da Trump su Twitter, è stato pronunciato da Salvini Dopo il botta e risposta con Matteo Renzi, leader di Italia Viva. Il segretario del Carroccio, dagli studi di Porta a Porta, si è detto ...

Pensioni 2020 - è rissa sulla Quota 100 : per Di Maio 'Renzi vuole tornare alla Fornero' : Torna ad acuirsi lo scontro interno alla maggioranza in merito alla riforma del settore previdenziale ed alla Quota 100. Già negli scorsi giorni era diventata evidente la distanza tra le diverse anime del nuovo governo giallo-rosso sulla delicata questione Pensionistica, al momento si attende quindi di vedere in che modo potrà sbloccarsi la situazione, stante che il tempo stringe e la nuova legge di bilancio 2020 non può attendere oltre. Di Maio ...